Madagascar: Pétanque - Masaka hissé au rang des stars ... françaises

Thierry Bezandry, plus connu sous le nom de Masaka dans le monde de la pétanque, fait partie de la crème française et donc mondiale.

À preuve, il est parmi les invités au Trophée des As qui va se tenir le 30 septembre et le 1er octobre au Buis-les-Baronnies. Un des plus prestigieux tournois en France, qui réunit tous les grands champions tels Quintais Suchaud Lacroix, Le Boursicaud, Fazzino ainsi que d'autres têtes couronnées. Certes, Masaka n'a jamais été champion du monde mais il doit certainement ce privilège à sa grande forme du moment et aux concours qu'il a gagnés, dont le célèbre tournoi en tête-à-tête de Millau.

Cette sélection au 9ème Trophée des As de Masaka va très certainement mettre la pression sur la fédération malgache lors du choix final de l'équipe qui va défendre nos couleurs au championnat du monde en Suisse. Si les Français reconnaissent la valeur de Masaka, c'est tout simplement parce qu'il est très bon et que sa présence dans l'équipe malgache constituerait un atout certain ou, tout au moins, un grand avantage au moral.

Dans un lot incluant d'autres boulistes malgaches de renom établis en France, dont Lahatra, Rachre et Jex, il y a certainement une raison pour que le choix des Français se porte sur Masaka.