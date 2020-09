Madagascar: Angelo Zasy - « Notre objectif est la réalisation des Velirano présidentiels »

Le vice-ministre en charge des Nouvelles villes et de l'habitat revient d'une tournée au pas de charge dans le Nord.

En guise de « voan-dàlana », le monsieur « 40 000 logements » du gouvernement d'annoncer qu' « en plus du récent lancement des travaux de construction des logements sociaux à Antsirabe, des immeubles vont être également édifiés à Antsiranana, Toamasina, Fianarantsoa et Toliara ». Un appel d'offres ouvert vient d'être lancé pour ces projets appelés à être réalisés rapidement, à l'allure d'un TGV comme la tournée ministérielle en l'espace de 24 heures à Sambava, Vohémar et Antsiranana où le vice-ministre a réitéré partout la nécessité d'une approche inclusive et participative de toutes les parties prenantes par rapport aux « Velirano » de l'ex-candidat n°13.

« Mutualisation des moyens de déplacement par souci d'économie, efficacité et rapidité sont les maîtres-mots du président de la République qui a fait du développement régional l'une de ses priorités», rappelle le vice-ministre qui a fait le déplacement avec son collègue du ministère des Mines et des ressources stratégiques pour faire le suivi des initiatives présidentielles et s'enquérir ensemble du bon fonctionnement des Centres de Commandement Opérationnel (CCO) au niveau des régions, avant de s'occuper ensuite, chacun en ce qui le concerne, de leurs domaines respectifs. Pour Angelo Zasy, c'est son second déplacement dans la région Sava depuis le déconfinement.

Réserves foncières. « Notre objectif est la réalisation des « Velirano » présidentiels pour lesquels nous comptons sur le soutien des autorités locales mais aussi et surtout sur la participation active du secteur privé qui doit servir de moteur, tout particulièrement dans le cadre de la relance économique post-Covid-19 ». Angelo Zasy de citer l'exemple de la société Sahanala qui a sollicité l'appui de son département pour un projet de nouveau quartier destiné à ses salariés à Vohémar. « Nous sommes là pour l'accompagner dans la concrétisation de ce projet », assure le vice-ministre chargé des Nouvelles villes et de l'habitat.

En notant au passage que « la sécurisation des réserves foncières de l'Etat fait partie des priorités ». Une manière de laisser entendre qu'il faut évidemment des terrains pour construire de nouvelles villes et des logements, à l'instar des chantiers en cours qui sont favorablement accueillis par les autorités, les élus et les populations locales, tel qu'il a été constaté au cours de la tournée du vice-ministre Angelo Zasy qui ne perd pas le Nord.