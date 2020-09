Madagascar: Journée internationale de l'identité - Focus sur l'importance du rôle de l'identité

Comme d'autres pays, Madagascar célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'identité.

Selon le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le but de cette journée est de sensibiliser le public au rôle important que joue l'identité pour habiliter les individus à exercer leurs droits et leurs responsabilités de manière juste et équitable dans une société moderne. Egalement, toujours selon ce ministère, l'évènement est organisé dans le but de stimuler la sensibilité du public aux enjeux de l'adoption responsable de l'identité officielle et aux protections nécessaires autour de celle-ci afin de garantir les droits qui s'y rattachent et pour servir l'intérêt général.

En effet, une conférence-débat sera organisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, à l'Ecole nationale d'administration de Madagascar, portant sur le thème « la gouvernance du territoire et le système d'identité : quels enjeux ? ». Notons que Madagascar fait partie de la coalition du gouvernement, des organisations d'intérêt public et des principales agences de développement qui ont uni leurs forces pour plaider en faveur de l'adoption du 16 septembre comme journée internationale de l'identité.