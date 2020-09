Egypte: La Présidente de la Grece affiche son estime au Président Al-Sissi

La présidente de la Grèce, Ekateríni Sakellaropoúlou, a affiché son estime pour le Président Abdel Fattah Al-Sissi, les relations historiques liant les deux pays, et le rôle régional actif et vital, que joue l'Egypte, étant un des piliers de la stabilité et la sécurité.

Ceci est intervenu, lors de l'entretien de Mme Sakellaropoúlou, ce mardi avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri, en visite actuellement à Athènes.

Le chef de la diplomatie égyptienne, a salué les relations historiques distinguées entre les deux pays qui jouissent d'un caractère stratégique et basées sur l'entente et les intérêts communs, a déclaré le porte-parole du ministère Ahmed Hafez.

L'Egypte et la Grèce, ont réitéré l'importance de promouvoir la coopération bilatérale tous azimuts, a ajouté le porte-parole.

Et d'ajouter que les questions régionales d'intérêt commun ont été au menu de la rencontre notamment la crise libyenne, la cause palestinienne et la situation dans Méditerranée orientale.

M.Choukri a passé en revue la vision égyptienne quant aux dossiers régionaux, mettant en exergue les efforts déployés en vue de résoudre les crises, rétablir la sécurité et la paix et réaliser la prospérité des peuples de la region.