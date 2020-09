Ile Maurice: Descente de l'ICAC à Grand-Gaube - Quatre membres d'une même famille interpellés

Grosse opération de l'Independent Commission against Corruptio,n (ICAC) ce matin à Grand-Gaube, chez Jean Clency Legentil. Ce trafiquant avait été impliqué dans une affaire de drogue en 2014 et condamné. En 2018, une charge de possession d'héroïne pesait sur lui et il a également été condamné.

Les enquêteurs de l'ICAC l'avaient mis sous surveillance. Ainsi, après avoir réuni toutes les informations sur lui et son entourage, les officiers ont monté l'opération de ce mercredi 16 septembre.

Ils ont interpellé trois autres membres de la famille, sa fille, son fils et l'épouse de ce dernier. Ils sont actuellement interrogés au quartier général de l'ICAC à Réduit. Ils seront poursuivis pour blanchiment d'argent sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. (FIAMLA).

Maison à Rs 8 millions

Aux petites heures du matin, sa maison est prise d'assaut par les officiers de l'ICAC, ceux du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) ainsi que la Special Supporting Unit (SSU) et la Dog Unit.

Les policiers de la brigade anticorruption ont saisi deux motos de 300cc et 600cc valeur Rs 1,2 million et un 4x4 d'une valeur Rs 600 000. La maison est évaluée à Rs 8 millions avec des décorations de luxe, des meubles en teck massifs et des pierres taillées de couleur. Le tout est estimé à Rs 15 millions.