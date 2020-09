Ile Maurice: Outrage à la cour - Jésus vient... d'Albion !

Du moins, si on en croit un homme en cour, au Royaume-Uni ! Celui-ci a passé la nuit en prison pour outrage à la cour. Il n'a pas voulu révéler son identité au tribunal (la Rickergate Magistrates' Court), disant à plusieurs reprises qu'il était Jésus Christ et que son adresse était «NFA, Yellow House, Albion, Mauritius».

Cet homme, dont on ne connaît du coup ni le nom ni la nationalité, avait été arrêté à la gare Carlisle (comté de Cambria, au nord de l'Angleterre et à 15 km de l'Ecosse), lundi 14 septembre, car il n'avait pas payé son billet de train d'Edinburg, rapportent des médias locaux, ce mercredi.

Conduit en cour à trois reprises hier, mardi 15 septembre, il a notamment déclaré "I am Jesus Christ here today; that is all that needs to be said." Il n'a voulu fournir ni son identité ni son numéro de sécurité sociale. La poursuite pense qu'il est né le 1er janvier 1991 mais il n'y a aucune trace de lui dans les bases de données.

Il a passé la nuit à la prison de Durham et doit à nouveau comparaître aujourd'hui.