Sénégal: La Campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Qods et la Palestine rejette la normalisation des relations entre Israël et deux Etats arabes

Dakar — La Campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Qods et la Palestine fait part de son "rejet total" de l'officialisation de la normalisation des relations entre Israël et les Emirats Arabes Unis d'une part et Bahreïn d'autre part.

Dans un communiqué transmis à l'APS, "la Campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Qods et la Palestine confirme son rejet total de l'officialisation des relations diplomatiques, politiques, économiques et sécuritaires entre l'entité (... ) occupant d'Israël et les Emirats Arabes Unis d'une part et Bahreïn d'autre part".

Israël a formellement signé, mardi, à Washington, des accords de normalisation avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, accords conclus récemment sous l'égide des États-Unis.

La Campagne sénégalaise "déclare son soutien sans faille et sa position sans ambiguïté en ce jour triste pour le monde dit libre et nos frères et sœurs en Palestine occupée et dans la diaspora disséminée partout dans le monde".

Elle dénonce "la normalisation de l'humiliation et de l'indignité dont l'objectif, entre autres, est d'anéantir tous les sacrifices consentis pendant plus de 70 ans (... )". Pour la Campagne, "ces accords sont considérés comme une trahison, une agression, un acte criminel qui porte atteinte aux droits du peuple palestinien et à son autodétermination".

La Campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Qods et la Palestine invite "les Nations musulmanes et celles éprises de paix et de justice" à dénoncer ces accords.