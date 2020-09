Sénégal: Construction d'un complexe hôtelier et sportif à Diamnadio - La Boad alloue un financement de10,5 milliards de FCFA à Sports City Diamniadio Co (SCD Co)

Serge EKUE, président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) et Madani Maki TALL, président de Sports City Diamniadio Co (SCD Co), ont procédé à la signature d'un contrat de prêt d'un montant de 10,5 milliards FCFA relatif au financement partiel du projet de construction d'un complexe hôtelier et sportif par la société Sports City Diamnadio (SCD) Co SA à Diamnadio au Sénégal.

Le financement de ce projet a été approuvé au cours de la 117e session du Conseil d'administration de la Boad qui s'est tenue au mois de juin 2020.Il a pour objet, la construction d'un complexe multifonctionnel dans le pôle urbain de Diamnadio, intégrant un hôtel d'affaires quatre (4) étoiles de cent soixante-onze (171) chambres dont cent soixante-six (166) chambres standards et cinq (05) suites.

Il concerne également d'après le communiqué de la Boad, un complexe sportif et de loisirs pour différentes disciplines (football, handball, volleyball, basket ball) destiné aux sportifs professionnels et amateurs, aux entrainements et stages de préparation des équipes locales et sous régionales ainsi que celles participant aux différentes compétitions africaines et internationales au Sénégal et aux loisirs pour les populations de la région de Dakar.

Une fois les travaux achevés, le projet deviendra un nouveau complexe sportif complet dans la sous-région ouest-africaine, capable de répondre aux besoins des sports de haut niveau, ainsi qu'à celui des athlètes amateurs d'âge et de niveau différents, tout en fournissant plusieurs services tels que l'hébergement, la restauration, le commerce, l'éducation et la formation.

« Cette opération, porte à 212, 887 milliards FCFA, le volume global des engagements de la Banque en faveur du secteur privé au Sénégal », informe enfin la Boad.