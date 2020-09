Sénégal: Vaccins contre la Covid-19 - Bill et Melinda Gates appellent à distribuer les doses selon les besoins et non la capacité à payer

Dans son rapport annuel, la Fondation Bill et Melinda Gates révèle qu'à de la pandémie du coronavirus, l'extrême pauvreté a augmenté de 7%. Les deux cosignataires dudit rapport appellent ainsi le monde à collaborer au développement de diagnostics, de vaccins, de traitements et à fournir ces outils de manière équitable en fonction des besoins plutôt que de la capacité à payer.

« En raison de la pandémie de Covid-19, l'extrême pauvreté a augmenté de 7%. »Ceci ressort du rapport annuel de la fondation Bill et Melinda Gates. A travers lequel, l'on confie que la couverture vaccinale, qui constitue une bonne mesure indirecte dufonctionnement des systèmes de santé, est en train de revenir auxniveaux observés pour la dernière fois dans les années 1990, faisantrégresser le monde d'environ 25 ans en 25 semaines.

Partout dans le monde, indique le document, lesfemmes sont confrontées à une pression croissante en raison del'augmentation de la demande en matière de soins non rémunérés et dela majorité des pertes d'emploi. « Aux États-Unis, le pourcentage d'afro- et latino-américains qui disent ne pas pouvoir payer leur loyer est deux fois plus élevé que celui de la population blanche », révèle le rapport cosigné Bill et Melinda Gates.

Malgré ces sombres prévisions, Bill et Melinda Gates décrivent un chemin pour mettre fin à la pandémie et reprendre la progression vers les objectifs mondiaux. Dans ce rapport, qu'ils cosignent chaque année, ils appellent le monde à collaborer au développement de diagnostics, de vaccins et de traitements, à fabriquer des tests et des doses aussi rapidement que possible et à fournir ces outils de manière équitable en fonction des besoins plutôt que de la capacité à payer.

Il existe actuellement plusieurs stratégies viables pour aider à obtenir un résultat équitable, notamment l'Accélérateur d'accès aux outils contre la Covid-19 (accélérateur ACT), l'effort de collaboration le plus sérieux pour mettre fin à la pandémie, qui réunit des organisations ayant fait leurs preuves comme Gavi,l'Alliance du vaccin et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, rappellent enfin Bill et Melinda Gates.