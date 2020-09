Afrique: Harmonisation des normes africaines relatives aux produits et équipements médicaux - Afreximbank et Itfc se liguent

Afreximbank et la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc) s'associent à l'l'Organisation Africaine de Normalisation (Oran), dans le cadre du programme des Ponts du commerce arabo africains (Aatb), pour accroitre le commerce intra-africain des produits pharmaceutiques et équipements médicaux.Cette nouvelle initiative vise à harmoniser les normes africaines relatives aux produits pharmaceutiques et équipements médicaux.

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank), la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc) et(Oran) annoncent le lancement d'une nouvelle initiative dénommée « Harmonisation des Normes pour les Produits Pharmaceutiques et les Équipements Médicaux en Afrique », informe le communiqué conjoint des deux institutions.Qui soutiennent que cette initiative, lancée dans le cadre du programme Aatb, vise à renforcer la qualité et la fiabilité des médicaments et des équipements médicaux importés ou produits en Afrique.

« L'harmonisation des normes est un critère essentiel à la mise en œuvre la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) », indique le document. Selon lequel cette harmonisation garantit que les producteurs de biens sur le continent se conforment à un ensemble d'exigences réglementaires et de normes qualités les autorisant à approvisionner le marché continental avec des produits qui répondent à ces standards. Aussi, poursuit le texte, l'harmonisation des normes permet également d'améliorer la qualité de la production de produits manufacturés en Afrique et ainsi de stimuler le commerce et les investissements intra-africains et arabo-africains, l'un des principaux objectifs de l'Aatb.

Dans le même sillage, le document souligne que l'initiative, dont la mise en œuvre s'échelonnera sur trois ans, a pour première étape l'harmonisation des normes applicables aux produits pharmaceutiques et aux équipements médicaux d'utilités dans le cadre de la réponse à la pandémie de Covid-19. Ensuite, relève-t-il, la deuxième étape consistera à évaluer le niveau d'adaptabilité des normes internationales, régionales et nationales existantes, aux besoins de l'industrie pharmaceutique en Afrique. La troisième phase, poursuit le texte, permettra d'aboutir à l'harmonisation des normes africaines correspondantes et leur mise en application.

« A long terme, l'initiative aboutira à l'émergence de chaînes d'approvisionnement régionales pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, stimulant ainsi un écosystème d'innovation, de production locale et de développement de médicaments pour les maladies négligées », martèle enfin le communique.