Congo-Brazzaville: Cinéma - Deuxième édition « Quibdó África Film Festival »

Depuis le 15 septembre, à 17 h 30 heure de Colombie, le Quibdó África film festival (Qaff) dédie sa deuxième édition aux peuples et aux cultures des deux Congo.

Après sa première édition, tenue l'année dernière du 18 au 28 septembre à San Pacho, en Colombie, le Qaff, durant quatre jours, projettera à l'écran "la réalité rencontre la fiction". La République démocratique du Congo et celle du Congo-Brazzaville seront à l'honneur. Entre autres films à l'affiche, ces deux États, ayant en partage le majestueux fleuve Congo, aux multiples récits portés dans de nombreuses langues, proposeront des histoires sur les différents thèmes: colonisations, indépendances, espoirs de démocratie, dictatures, corruptions, conflits.

En appui de ces questions et thématiques, le festival fera s'interroger, par le cinéma, les musiques populaires et les arts visuels, afin de pouvoir en extraire l'ébauche finale d'une fresque où l'ardeur de vivre, l'ingéniosité et la créativité des Congolais soient mises à l'honneur, estiment les organisateurs.

Et d'expliquer que ces peuples du Congo sont habités par la musique ; ils dansent, chantent et vibrent quand ils rient et pleurent. Des aventuriers tout droit sortis du cœur des ténèbres ont remonté, en leur temps, les rives du grand fleuve Congo, cette route profonde de l'Afrique. Sur les écrans comme au quotidien, lancinante, la rumba congolaise rythme l'amour et les folies de la vie.

Ces films seront en compétition internationale pour tenter de remporter: le Baobab du meilleur long métrage / distribution dans les salles Cineland ; prix du meilleur réalisateur/1 000 USD; prix du meilleur court métrage/ 500 USD ou le prix du meilleur documentaire / 500 USD.

Au niveau national: le prix du meilleur court métrage/Bourse d'étude pour la production à Congo Films School ou le Prix du meilleur documentaire / bourse d'études pour la réalisation à Congo Films School.

Le jury est composé de l'actrice Barbara Perea, l'acteur Julian Diaz, le producteur Angel Perea et les journalistes Edna Lialiana et Dominique Tchimbakala.

La Fondation Qaff a été créée par Wilfrid Massamba, pour profiter des opportunités qui se présentent dans le développement d'activités et d'échanges culturels, lors de l'arrivée de l'Afrique en Colombie. Elle traverse les continents, les sens et les connaissances, au point d'errer dans le plaisir de passer de l'une à l'autre culture, similaires, séparées cependant par un repère historique universel.

Retransmission en direct :

https://www.facebook.com/quibdoafrica.

