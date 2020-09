Cote d'Ivoire: Autobus calcinés pendant les manifestations - Une campagne «ne touche pas à mon bus» bientôt lancée par un collectif d'associations d'étudiants

Au cours des manifestations organisées ces derniers mois par la société civile et des partis politiques, il y a eu des morts (une quinzaine) et des destructions de biens publics, notamment des autobus de la Société des transports abidjanais (Sotra).

Face à ces violences qui causent d'énormes préjudices à l'Etat et surtout aux étudiants car ayant pour moyens de transport les autobus, le collectif des organisations des étudiants et élèves au sein des assises de la jeunesse estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Ajesci), est monté au créneau pour dire non aux casses de bus, lancer un appel à la retenue et annoncer une campagne dénommée « ne touche pas à mon bus ».

L'information a été portée à la connaissance du public le mardi 15 septembre, lors d'une conférence de presse organisée à cet effet au campus de Cocody.

« L'objectif de cette rencontre est d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité de préserver les biens publics, notamment la Sotra. Il convient de rappeler à ce stade que les autobus de la Sotra sont des biens publics n'appartenant à aucun parti politique. Ce sont les biens de l'ensemble des populations ivoiriennes », a interpellé Kouamé Jean Vincent, porte-parole du collectif. Ajoutant : « les autobus sont les principaux moyens de transport des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ».

C'est pourquoi dira-t-il, « vous pouvez marcher, cela est de votre droit, mais ne touchez pas aux bus de la Sotra car sans eux nous ne pourrons pas aller à l'école ». Et d'annoncer : « nous allons très bientôt lancer une campagne de sensibilisation "ne touche pas à mon bus" dans toutes les communes du district d'Abidjan ».

Kouamé Jean-Vincent a saisi l'occasion pour appeler ses camarades étudiants à être en première ligne de défense de ces biens précieux (bus).

Ce collectif qui entreprend cette initiative, il faut le noter, regroupe en son sein 4 organisations. Notamment, l'Union des mouvements estudiantins et scolaires de Côte d'Ivoire (Umes-ci); le Mouvement universitaire des droits de l'homme (Mudh); l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Unes-ci) et enfin la Fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire (Fetep-ci).

L'Ajesci est créée en mai 2020. Sa mission est de défendre les intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.