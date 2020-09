Cameroun: Bolloré Transport & Logistics Bénin/Niger - Un Camerounais nommé DG

Pierre Ngon, 47 ans, supervisera le développement des activités logistiques du corridor entre les ports de ces deux pays.

C'est désormais à Pierre Ngon que revient la mission de gérer le cluster Bénin/Niger du groupe Bolloré Transport & Logistics. En effet, le Camerounais de 47 ans porte depuis 1er septembre 2020, la casquette de Directeur général de cette filiale. Une mission qu'il n'aura pas de peine à remplir, étant donné que Pierre Ngon est expert du transport et de la logistique et qu'il a également dans sa poche, une maîtrise ès sciences de gestion option finance & comptabilité obtenue à l'Université de Douala. Atout capital, le Dg connaît bien le continent africain. Par ailleurs, il a occupé plusieurs fonctions financières au Cameroun avant d'être promu Dg de Bolloré Transport & Logistics en Guinée équatoriale en 2013, puis au Niger en 2017. Il cumule 20 ans de carrière dans ce groupe.

Pierre Ngon devra ainsi superviser le développement des activités logistiques du corridor entre le port de Cotonou au Bénin et le Niger. « C'est une grande fierté pour moi de rejoindre les équipes du cluster. Les collaborateurs sont passionnés et les défis pour notre entreprise sont grands. Ensemble, nous allons continuer à développer les activités, offrir à nos clients des solutions compétitives et participer à la croissance socio-économique de ces deux pays magnifiques », a déclaré Pierre Ngon.

Spécialiste de la logistique de « bout en bout », le cluster assure le transport et, entre autres, la livraison des marchandises à partir du port de Cotonou. Il est également spécialisé dans la consignation maritime et offre à ses clients, des solutions maritimes et aériennes import/export ainsi que des solutions logistiques sur-mesure de par sa posture de commissionnaire agréé en douane.