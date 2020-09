Sénégal: Nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk - Oumar Boun Khatab Sylla veut consolider les acquis

Nommé le 2 septembre dernier, le nouveau Directeur général de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk, Oumar Boun Khatab Sylla, a officiellement pris service, après la passation de service avec le directeur sortant Me Moussa Diop, mardi 15 septembre. Après avoir loué le travail abattu par son prédécesseur, M. Sylla veut consolider les acquis.

« Nous nous engageons sur la voie de la continuité. On a vu, à plusieurs reprises, le Président de la République allouer des centaines de bus et des milliards de FCfa à Dakar Dem Dikk. Nous basons notre politique sur les stratégies de modernisation et de développement du Chef de l'État », a déclaré M. Sylla.

À cela va s'ajouter la continuité des projets de développement de la société. « Dakar Dem Dikk est dans les régions. Des pays du continent africain sont également desservis. Nous allons continuer cette politique de développement et de modernisation », a promis Oumar Boun Khatab Sylla.

Moussa Diop « satisfait » de son bilan

Le nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk compte ériger la concertation en marqueur de sa gestion. « Je viens de rencontrer tous les directeurs de la société. Je leur ai dit que le travail commence ce matin même. Nous allons nous appuyer sur une démarche concertée et rigoureuse pour développer davantage cette société de transport et répondre aux attentes des dirigeants et de tous les citoyens », a-t-il insisté.

Oumar Boun Khatab Sylla a appelé tous les agents de Dakar Dem Dikk au travail et au sacrifice pour la « réussite et la pérennité » de l'entreprise.

Quant au Dg sortant, il a défendu son bilan. « Nous avons fait ce qu'on a pu mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Je suis satisfait de ce que j'ai fait », dit Moussa Diop.