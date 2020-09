Algérie: La nouvelle Constitution contribuera à "l'approfondissement" du processus démocratique

Alger — La Constitution proposée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, contribuera, une fois adoptée, à "l'approfondissement" du processus démocratique, à la consécration de la culture de la "citoyenneté" ainsi qu'au renforcement de l'indépendance de la décision politique nationale, a indiqué le Conseil de la nation dans un communiqué.

Réuni mardi sous la présidence du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, à l'occasion du 13e anniversaire de la Journée internationale de la démocratie, le Bureau du Conseil a relevé que le projet de texte de la nouvelle Constitution sera soumis au référendum "en respect des valeurs de la vraie pratique démocratique et en fidélité des sacrifices consentis par les chouhadas et les moudjahidines".

En outre, l'adoption de cette Constitution se fera "dans le strict respect de la proclamation du 1er Novembre 1954 qui restera la source et l'inspiratrice de toutes les références relatives à la pratique démocratique dans la nouvelle République", ajoute la même source.

La célébration de cet anniversaire intervient cette année dans "des conditions particulières imposées par la pandémie du Coronavirus à toutes les démocraties avec des répercussionset des défis très grands sur les plans social, politique et économique", fait également observer le Bureau de la Chambre Haute du Parlement.

S'agissant de l'Algérie, il a tenu à "valoriser les mesures prises, à titre préventif et conservatoire, par les pouvoirs publics, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", lesquelles ont permis de "maîtriser la situation pandémique".

Les "efforts déployés" par le Gouvernement et le Parlement pour "juguler" les effets de cette crise ont été également salués par le Bureau du Conseil de la nation qui a relevé qu'en dépit de cette situation, les "institutions de la République, qu'elles soient à caractère social (Parlement), local ou régional (wilaya et APC) ont poursuivi l'accomplissement, avec abnégation, de leurs missions au profit du pays et du citoyen".

Le Bureau du Conseil de la nation rappelle, dans ce contexte, "l'importance que revêt le renforcement de la démocratie en tant que culture et pratique et en tant qu'outil optimal dans laconcrétisation du progrès et du développement des peuples", la qualifiant de "pierre angulaire de la promotion et de la garantie de la paix, du développement durable, des droits de l'homme ainsi que du droit à l'autodétermination".