Sénégal: Fonds Force-Covid-19 - 35 milliards FCfa dont 20 provenant des nationaux récoltés

En cinq mois, l'appel du Président de la République à des contributions pour appuyer la lutte de l'Etat contre le coronavirus a produit des résultats exceptionnels. Pas mois de 35 milliards f Cfa ont été récoltés à ce jour dont 20 milliards au niveau national.

La 10 avril 2020, 18 jours seulement après l'appel lancé par le Président de la République à des souscriptions pour appuyer la lutte de l'Etat contre la pandémie du coronavirus, le ministère des Finances et du Budget faisant le point sur les contributions au fonds Force Covid-19 révélait qu'elle s'élevait à 29 627 100 104 FCfa. Un montant exceptionnel qui indiquait à quel point l'appel de Macky Sall avait suscité une très forte adhésion.

5,4 milliards de FCFa en cinq mois

Dans le détail des versements reçus par le Trésor public pour le compte du fonds Force Covid-19, on apprenait que les donateurs au niveau national, à savoir les Sénégalais individuellement pris, les établissements publics, le secteur privé (nationaux et étrangers) avaient contribué à hauteur de 14 627 100 104 FCfa. Et que du côté des partenaires au développement, la Banque ouest africaine de développement (Boad) s'était signalée de fort belle manière avec une contribution de 15 milliards FCfa.

Aujourd'hui, cinq mois après, on apprend que les contributions se poursuivent de plus belle dans le compte bancaire SN0000100100000006025215/code bic Bceau BCEAOSNDA intitulé « compte spécial fonds coronavirus/Covid-19 » ouvert au nom du Trésorier général du Sénégal dans les livres de la Bceao. En effet, la plus récente contribution, d'un montant de 500 000 FCfa qui est intervenue, avant-hier (lundi) a permis de faire franchir l'enveloppement des « nationaux » (14 627 100 104 FCfa) la barre des 20 milliards FCfa. En somme, entre avril et septembre, 5,4 milliards de FCfa ont été récoltés.