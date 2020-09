Maroc: Casablanca - Interpellation de deux individus pour trafic de drogue et de psychotropes

Rabat — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca sont parvenus, mardi soir, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller deux individus soupçonnés d'être liés à un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.

L'interpellation des deux suspects âgés de 35 et 52 ans, s'est déroulée à leur arrivée à bord d'un véhicule léger, au niveau d'un point de contrôle à l'entrée de Casablanca, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l'opération de fouille de leur voiture a abouti à la saisie de 4.200 comprimés psychotropes de type "Rivotril", en plus de 6 téléphones portables et un montant soupçonné d'être issu de ces activités criminelles.

L'opération de pointage des deux mis en cause dans la base de données des recherchés par la justice a révélé qu'ils font l'objet de deux avis de recherches au niveau national, émis par les services de la police judiciaire de Tanger et d'Agadir, et ce pour leur implication présumée dans des affaires de trafic international de voitures volées, de faux, d'usage de faux et de trafic de drogue et de psychotropes, ajoute le communiqué.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle et identifier l'ensemble des actes criminels qui sont reprochés aux prévenus, conclut la DGSN.