Maroc: Le pays participe à Tbilissi à la 112è session du Conseil exécutif de l'OMT

Tbilissi — Le Maroc, représenté par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Nadia Fettah, participe à la 112ème session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), dont les travaux ont débuté officiellement mercredi dans la capitale géorgienne Tbilissi.

La présente session, qui réunit une trentaine d'États membres, est l'occasion d'échanger les expériences dans la gestion de la crise liée à la pandémie, de coordonner les actions des gouvernements et de clarifier les futures orientations pour la relance du tourisme international.

Lors de la cérémonie d'ouverture qui a été suivie des sessions du Conseil exécutif, le Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia a affirmé que le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés aujourd'hui par la propagation du coronavirus dans le monde, soulignant que l'un des événements les plus importants de la période post-crise sera la tendance à restaurer le tourisme.

Après avoir noté que le tourisme en Géorgie a également été impacté par la crise alors que le secteur représentait 8,1% de l'économie du pays, M. Gakharia a fait part de sa volonté de faire de la crise économique et de la pandémie une opportunité pour le développement de l'industrie touristique.

Le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, a ensuite présenté les tendances actuelles et les perspectives du tourisme international, à la lumière de la pandémie de Covid-19, ainsi que les rapport sur la situation financière et les ressources humaines de l'organisation, de même que les rapports du Comité du tourisme et et de la compétitivité, du Comité du tourisme et de la durabilité et du Comité des statistiques.

En marge des travaux du Conseil, Mme Fettah a tenu des rencontres bilatérales respectivement avec la Secrétaire d'État au tourisme du Portugal, Rita Marques, le ministre du Tourisme de l'Arabie Saoudite, Ahmed Bin Aqil, et le ministre du Tourisme et des Antiquités de l'Egypte, Khaled El-Enani au cours desquelles ont été mises en exergue les relations de coopération bilatérale en matière de tourisme et les perspectives de leur développement.

La ministre marocaine s'est également entretenue avec M. Pololikashvili sur l'avancement des préparatifs de la 24ème Session de l'Assemblée générale de l'OMT qui aura lieu à Marrakech en 2021.

Cette session sera aussi marquée par l'organisation jeudi du Forum de l'OMT sur l'investissement en tant que plateforme stratégique de haut niveau visant à fournir un ensemble de mesures pratiques qui permettront d'améliorer la prévisibilité des cadres d'investissement et de rationaliser les exigences relatives aux investisseurs étrangers.

Le Forum entend aussi le renforcement de la coopération pour promouvoir les investissements entre les parties prenantes, telles que les gouvernements des pays d'accueil et d'origine, les investisseurs étrangers et les entreprises nationales, ainsi que les innovateurs dans le secteur du tourisme.

Le Conseil exécutif de l'OMT se compose de plus de 30 États membres et est l'organe directeur de l'organisation. Il garantit l'efficacité du travail de l'OMT et aborde les questions clés de la politique de l'industrie du tourisme dans le cadre du programme mondial.