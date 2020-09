Maroc: Tourisme - Coopération Maroc-OMT (Encadré)

Tbilissi (Géorgie) — Le Maroc, qui est membre fondateur de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), a adhéré aux statuts de cette institution spécialisée des Nations Unies depuis sa création en 1975.

Il a cumulé plusieurs mandats au Conseil exécutif de l'OMT, dont le dernier a pris fin en 2019, et prend actuellement part aux travaux de la 112ème session dudit Conseil qui ont lieu à Tbilissi, en Géorgie, avec une délégation conduite par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

1. Participation aux travaux des instances organiques et techniques de l'OMT

- Participation régulière aux travaux des différentes sessions des Assemblées Générales de l'OMT, dont la dernière a eu lieu en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg, en Russie.

- Élection du Maroc lors de la 23ème Assemblée Générale de l'OMT par une grande majorité des pays membres, pour abriter la 24ème Session de ladite l'Assemblée, à Marrakech en 2021.

- Élection en tant que membre du Comité du Programme et du Budget (PBC), et membre du Comité des Statistiques et du Compte Satellite du Tourisme pour la période 2019-2023, et en tant qu'un des deux Vice-Présidents de la CAF pour la période 2019-2021.

- Participation aux différentes réunions de la Commission Régionale pour l'Afrique.

- Contribution à l'élaboration du Code Mondial d'Éthique du tourisme adopté en 1999, aux réunions de la fondation ST-EP et aux enquêtes menées par l'OMT.

2. Bilan des actions réalisées dans le cadre de la coopération avec l'OMT

- Assistance de l'OMT pour la transformation des fondouks à des fins touristiques

- Vulgarisation du Compte Satellite du Tourisme

- Développement du tourisme rural au Maroc dans le cadre d'une coopération tripartite (Maroc, PNUD, OMT)

- Accompagnement du Département du Tourisme dans la mise en œuvre du nouveau système de classement des établissements d'hébergement touristique (2013-2021)

- Affiliation du Département du Tourisme à la bibliothèque électronique de l'OMT

- Élaboration de la Charte Africaine du Tourisme Durable et Responsable (CATDR)

- Signature à Madrid d'un Mémorandum d'Accord entre le Maroc et l'OMT en 2017

- Mise en place d'un programme d'assistance technique au profit du ministère afin d'accompagner le redémarrage du secteur touristique dans la phase post Covid-19.

- Organisation du Maroc en 2015 du 4ème Sommet Mondial sur le Tourisme Urbain, à Marrakech, et "The Atlantic Initiative for Tourism" (AIT), à Rabat.

3. Actions en cours

- Poursuite du projet de mise en œuvre du nouveau dispositif de classement de l'hébergement touristique au Maroc visant à améliorer la qualité de l'hébergement dans l'ensemble des établissements hôteliers, et à renforcer la compétitivité du Maroc, en tant que destination touristique et ce, en conformité avec les normes internationales en la matière.

- Poursuite des échanges entre le Maroc et l'OMT pour la finalisation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'Assemblée Générale de l'OMT au Maroc en 2021, suite à la visite de travail d'une délégation du Département du Tourisme au siège de l'OMT à Madrid en décembre 2019.