Maroc: INDH - Bientôt un grand centre pour les sans-abris à Khouribga

Agadir — Le coup d'envoi des travaux de construction d'un grand centre d'accueil dédié aux sans-abris, a été donné, mardi, à Khouribga, dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

D'un coût global de 5 millions de DH (MDH), cette structure sociale sera réalisée dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH qui a financé le projet, l'association des œuvres sociales des fonctionnaires de la préfecture de Khouribga, la Direction provinciale de la santé qui a offert le foncier et l'Entraide Nationale qui sera chargée de la supervision de ce centre.

Érigé sur une superficie de 1.300 m2, le centre comprend environ 45 lits pour les personnes sans domicile fixe, en plus d'un ensemble de dépendances telles que des bureaux, une clinique, une salle de réception, des entrepôts en plus de quatre magasins dédiés au commerce de proximité, dont les revenus iront soutenir le fonctionnement et la gestion du centre.

Il convient également de noter que les efforts concertés des autorités locales et des services extérieurs ont contribué à la concrétisation de ce projet, en plus de la contribution gratuite d'un architecte dans un ensemble de services techniques tels que la conception du projet et l'étude et autres.