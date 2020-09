Maroc: La crise actuelle offre une opportunité pour réinventer le tourisme (Mme Fettah Alaoui)

Tbilissi (Géorgie) — La crise sanitaire actuelle offre une opportunité pour transformer le secteur du tourisme et le positionner dans l'ère post-Covid-19, a souligné, mercredi à Tbilissi, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

S'exprimant à la 112ème session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) qui réunit une trentaine d'États membres, Mme Fettah Alaoui a expliqué que cette mutation est possible en s'adaptant aux nouvelles réalités du marché, en anticipant les changements dans les modes de consommation des touristes et en tirant profit des opportunités offertes.

La ministre a saisi l'occasion pour saluer l'esprit combatif et les actions menées par l'ensemble des gouvernements des États membres de l'OMT pour atténuer l'impact socio-économique de cette crise sanitaire qui a gravement touché le secteur touristique, notant que le gouvernement marocain, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, a pris plusieurs mesures urgentes à même de maintenir les emplois et soutenir l'économie, y compris le secteur touristique.

Elle a, à ce titre, rappelé que son département a élaboré de concert avec les parties prenantes un plan de relance du secteur, précisant que le contrat programme en question vise principalement à préserver le tissu économique et l'emploi, à accélérer la phase de démarrage du secteur à travers le tourisme national et à jeter les bases d'une transformation durable du secteur.

S'arrêtant sur l'organisation en 2021 à Marrakech de la 24ème Session de l'Assemblée Générale de l'OMT, la ministre a indiqué que le Maroc sera fier et honoré de rassembler la grande famille du tourisme et ne ménagera aucun effort pour accueillir ses hôtes et leur faire découvrir ses richesses, ses traditions et valeurs d'hospitalité, de tolérance et d'ouverture.

Dans le même ordre d'idées, Mme Fettah Alaolui a fait savoir que son département a élaboré un guide sur les mesures sanitaires adoptées par les opérateurs touristiques marocains, ainsi que des recommandations dressant les principales mesures d'hygiène et de sécurité mises en place pour assurer une reprise d'activités graduelle et réussie et des prestations de qualité dans un environnement sûr et sain pour les voyageurs.

Après avoir félicité l'Arabie Saoudite suite à la décision de l'OMT d'y ouvrir un bureau régional pour le Moyen-Orient, la ministre a appelé à s'appuyer sur le soutien de l'OMT et à garantir plus de coordination entre tous les États membres rejoignant ainsi la voix de ses homologues, afin de pouvoir faire face conjointement à l'impact de cette pandémie sur l'activité touristique et de parvenir au redressement du tourisme mondiale.