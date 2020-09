Gabon: Championnat de France - Pierre-Linda Moulin et Carine Mekam raflent deux médailles de bronze

La Fédération française d'athlétisme a organisé à Albi, entre le 12 et le 13 septembre, à Tam, le championnat de France Elite et Espoirs, regroupant les meilleurs sprinteurs français venus du monde entier. Ce championnat s'est achevé dimanche dernier, a vu la sprinteuse Pierre-Linda Moulin, et Carine Mekam Ndong au lancer du poids remportées deux médailles de bronze.

Elles étaient deux à Albi, dans le Tam, la sprinteuse aux 100m Pierre-Linda Moulin, et Carine Mekam Ndong au lancer de poids. Les Gabonaises ont brillé durant le championnat de France d'athlétisme qui s'est déroulé le weekend écoulé. Nos compatriotes ont livré face aux meilleurs athlètes français du moment de rudes batailles pour arracher deux médailles de bronze, décrochant ainsi la 3ème place du podium, et ce après une longue période d'inactivité liée à la pandémie actuelle.

En battant son record personnel de 11 secondes 94 centièmes, en réalisant un temps de 11 secondes 90 centièmes sur 100m, Pierre-Linda Moulin s'inscrit désormais dans la droite ligne voulue par son club, l'Entente athlétique romannaise. Le championnat de France Elite étant d'un niveau très élevé, la Gabonaise a su tirer son épingle du jeu et s'imposer sur la troisième marche du podium. Son entraîneur, Mireille Bonardi espère qu'elle réalisera encore d'autres performances encore plus satisfaisantes, surtout avec sa bonne progression au plan technique et physique.

Au lancer du poids, notre compatriote, Carine Mekam Ndong a obtenu la médaille de bronze du concours avec un jet de 14, 67m. Une performance à saluer pour l'athlétisme gabonais qui commence à sortir de sa léthargie, avec la prochaine élection du président de la Fédération gabonaise de la discipline, prévue cette fin du mois de septembre. Et Carine sera très attendue pour la relance de cette discipline.