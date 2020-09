Angola: Covid-19 - Synthèse nationale

Luanda — Le pays a enregistré jusqu'à 19 heures de mardi, 130 nouvelles infections, huit guérisons et trois décès.

Parmi les nouveaux contaminés, six sont de la province de Benguela, un de Cuanza Norte, sept de Huambo, deux de Zaire et 114 de Luanda, notamment des districts de Kilamba Kiaxi, Belas, Ingombota, Samba, Maianga, Rangel et Cazenga.

De ce groupe de nouvelles infections, on trouve 103 hommes et 27 femmes, dont les âges varient entre un mois et 92 ans.

En ce qui concerne les décès, il s'agit de deux hommes de 61 et 64 ans et d'une femme de 92 ans.

Les laboratoires d'analyse ont traité 1.417 échantillons.

Il y a dans les centres de traitement plus de 483 malades, tandis que 711 personnes sont dans les centres de quarantaine institutionnelle.

Trente-huit personnes qui étaient en quarantaine ont été libérées, dont 10 à Luanda, 14 à Benguela, cinq à Huíla, cinq autres à Cuando Cubango et quatre à Malange.

Les autorités sanitaires ont testé 65 passagers, dont un cas réactif. Dans le groupe de 265 chauffeurs routiers testés à l'École nationale de santé publique, 19 ont été réactifs.

Le pays totalise 3.569 cas positifs, dont 139 décès, 1.332 guéris et 2.098 actifs.

Parmi les actifs, un est en état critique, 17 cas graves, 47 légers, 60 avec des symptômes légers et 1.169 asymptomatiques.