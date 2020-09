Congo-Brazzaville: Championnat du monde de handball - le calendrier complet dévoilé

La Fédération internationale de handball (IHF) a publié, le 14 septembre, le calendrier complet du 27e championnat du monde senior homme de handball qui se disputera du 13 au 31 janvier 2021 en Egypte.

Le continent africain sera représenté par sept nations à savoir l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, l'Angola, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo et le Maroc. Ils ont obtenu leur ticket au terme de la vingt-quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations(CAN), qui s'était déroulée du 16 au 26 janvier dernier en Tunisie.

L'Égypte, pays hôte, ouvrira la compétition le 13 janvier, mais son premier adversaire dans le groupe G est encore inconnu, puisqu'elle rencontrera le vainqueur du tournoi de la dernière chance pour les équipes d'Amérique du Sud et centrale.

Le jour d'après, c'est-à-dire le 14 janvier, deux autres représentants africains, entre autres l'Algérie et le Maroc entreront en lice. Ce duel 100% africain déterminera, sans nul doute, la suite du groupe F.

Le 15 janvier, dans le groupe C, l'Angola va se mesurer avec le Qatar. Le Cap-Vert, nouveau venu dans l'arène du handball mondial, défiera les Hongrois dans le groupe A. Dans le groupe B, la Tunisie s'opposera à la Pologne et la République démocratique du Congo sera face à l'Argentine, dans le groupe D.

Le groupe G, qui accueille l'Égypte, évoluera au Cairo Stadium Sports Hall, tout comme le groupe D. Les groupes A et E joueront à Gizeh dans la Salle de Sport du 6 octobre. Pour leur part, les groupes B et F seront basés au New Capital Sports Hall et les groupes C et H joueront à Alexandrie au Borg Al Arab Sports Hall.

Notons que les trente-et-deux équipes disputeront trois matchs lors du tour préliminaire, avant que les trois premières nations de chacun des huit groupes ne passent au tour principal à quatre groupes, à partir du 20 janvier 2021. À l'issue du tour principal, les deux équipes les mieux classées de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale qui débuteront le 27 janvier. Les équipes qui n'atteigneront pas le tour principal participeront à la Coupe du président qui commence le 20 janvier. Les matchs pour les médailles de bronze et d'or se dérouleront le 31 janvier au Cairo Stadium Sports Hall.