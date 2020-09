Congo-Brazzaville: Transferts des joueurs - La Fécofoot met en place sa cellule de gestion

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) vient de créer une cellule de gestion des transferts ou mouvements des joueurs, placée sous l'autorité de son secrétaire général.

Le président de la commission statuts et transferts à la Fécofoot, Magloire Victor Nganguia, a été nommé gestionnaire en chef de cette nouvelle cellule. Il a pour adjoint Gentil Dominique Nkounkou, conseiller technique du président de la fédération. Ernest Ntadissi Koussangata (manager TMS) et Louis Batouemeni ( manager Fifa connect) sont les membres.

La cellule de gestion des transferts et mouvements des joueurs a pour missions d'examiner la conformité des transferts et des contrats des joueurs et entraîneurs, de délibérer sur tout transfert ou mouvement des joueurs avant validation. Elle va dresser un rapport trimestriel sur les transferts et mouvements des joueurs avec copie au président et aux ligues concernées. La validation sur Transfert matching system (TMS) ou Domestic transfert matching system (DTMS) est faite par le secrétaire général de la Fécofoot, superviseur de la cellule.

Le DTMS, rappelons-le, est une plate-forme obligatoire conçue exclusivement par la Fédération internationale de football association (Fifa) pour ses associations membres et leurs clubs affiliés. Le but étant cette fois-ci d'améliorer la gestion de ces transferts nationaux et de fournir des données fiables relatives au joueur. C'est un canal qui assure une véritable interconnexion entre les clubs d'un même pays en vue d'une meilleure traçabilité.