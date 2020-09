Algérie: Illizi - Encourager l'investissement des jeunes dans les zones d'ombre

Illizi — Une caravane de sensibilisation a été lancée à Illizi pour encourager les jeunes dans les zones d'ombre à investir et monter des micro-entreprises, a-t-on appris mercredi de l'antenne locale de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ, partie organisatrice).

Cette caravane, qui sillonne l'ensemble des zones d'ombre de la wilaya, vise à inculquer chez les jeunes porteurs de projets l'esprit d'entrepreneuriat et les inciter à monter des projets d'investissement dans ces zones, en plus de cerner les différents segments susceptibles d'y être développés, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des services après la levée du gel sur les activités de ce dernier, a expliqué la chargée de la cellule de communication de l'ANSEJ-Illizi.

A travers cette caravane de sensibilisation, sont présentées, via des sports audiovisuels et la distribution de dépliants, des explications sur l'approche économique de l'ANSEJ, dans le cadre de la nouvelle stratégie du ministère de tutelle, en plus d'exposer des exemples de projets réussis de micro-entreprises montées avec l'appui du dispositif de l'ANSEJ, a-t-elle ajouté.

Les activités de la caravane se poursuivront durant un mois en vue de couvrir l'ensemble des zones d'ombre que compte la wilaya d'Illizi, de s'enquérir des aspirations des jeunes dans le domaine de l'investissement et d'œuvrer à leur rechercher des solutions, de sorte à renforcer l'investissement et donner une impulsion à la dynamique de développement dans ces régions, au titre des actions de proximité et de l'approche de développement participatif.