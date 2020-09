Soudan: Dispositions pour continuer la collecte d'armes et de véhicules non enregistrés dans le pays

Khartoum — Le Ministre de la Défense, major général Yassin Ibrahim Yassin, a présidé mardi au siège du ministère la réunion du Comité militaire-sécurité, qui comprenait des membres des leaders des organes de sécurité et a discuté le rapport du haut comité technique pour la collecte des armes, des véhicules non réglementés, des véhicules à quatre roues motrices et des motos, examinant les problèmes entravant le progrès du travail.

La réunion a affirmé la continuation des efforts de collecte d'armes et de véhicules non réglementés qui entrent dans le pays par contrebande, et les véhicules à quatre roues motrices (Land Cruisers) et les motos dans les États, en particulier les États frontaliers, avec la détermination des forces nécessaires pour mener à bien ce travail dans toutes les régions du pays.