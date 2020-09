Soudan: Le Ministère des AE remercie les pays frères pour la position à parer les effets des inondations

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux dirigeants, aux gouvernements et aux peuples des pays frères pour se tenir au côté du peuple soudanais pour surmonter la situation délicate que voir le pays.

Le Ministère des Affaires Etrangères a déclaré dans un communiqué de presse publié mardi qu'il a suivi avec une grande satisfaction les efforts déployés, le flux de l'aide humanitaire, des fournitures médicales et le soutien continu à travers les ponts aériens construits avec un certain nombre de frères dans les pays arabes pour parer les effets des pluies torrentielles et les inondations et atténuer les effets de ces catastrophes naturelles.

Le ministère des Affaires étrangères a également exprimé ses vifs remerciements et l'appréciation pour le soutien des frères dans les pays arabes, en particulier les initiatives populaires et les efforts des organisations non gouvernementales arabes et étrangères travaillant dans le domaine humanitaire pour leurs efforts pour soutenir cette situation catastrophe.

Le ministère des Affaires étrangères a cité à cet égard les ponts aériens construits avec un certain nombre de frères dans les pays arabes, notamment l'Égypte, le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l'État du Koweït, l'État du Qatar, la République du Irak, le Royaume de Bahreïn et le Sultanat d'Oman.