Maroc: L' activité portuaire reste sur une tendance haussière à fin août

En dépit de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et son impact sur plusieurs pans de l'économie marocaine, l'activité des ports gérés par l'Agence nationale des ports (ANP) a maintenu son trend haussier au cours du mois d'août 2020, selon les chiffres publiés par le régulateur portuaire.

«Le trafic transitant par les ports gérés par l'ANP a atteint à fin août 2020 un volume global de 62,6 millions de tonnes, marquant ainsi une hausse de 6,8% en glissement annuel», a indiqué l'ANP dans une note publiée récemment. Il avait atteint un volume global de 54,7 millions de tonnes à fin juillet 2020, correspondant à une hausse de 6,3% par rapport à la même période de l'année passée. A noter qu'au terme des neuf premiers mois de l'année, les données recueillies par l'organe de régulation des ports marocains montrent qu'«au titre du seul mois d'août 2020, l'activité portuaire a enregistré une progression de 9,8% par rapport au même mois de l'année écoulée, en se chiffrant à 7,8 millions de tonnes», a fait savoir l'ANP dans une note de synthèse sur l'activité portuaire du mois d'août. A titre de rappel, au seul mois de juillet dernier, l'activité portuaire s'était chiffrée à 7,3 millions de tonnes après avoir enregistré une légère baisse de 0,8% par rapport au même mois de l'année écoulée.

Soulignons que les données décortiquées laissent apparaître, par nature de flux, un accroissement de 8,8% des importations avec un volume de 38,9 MT à fin août. Selon les explications de l'agence, les évolutions enregistrées au titre de ce mois résultent notamment de la hausse des importations des céréales (+51,1%), des aliments de bétails (+22,4%), du charbon (+10,1%), de l'ammoniac (23,3%) et du soufre (+16,2%). Elles s'expliquent aussi par une progression de 4,5% des exportations, soit un trafic global de 21,7 MT, due particulièrement au fort rebond du trafic des engrais (+30,8%), a relevé l'ANP dans sa note. La même source ajoute que ces variations sont également dues à «un repli de 4,6% des volumes du cabotage, avec un trafic de 2 MT, induit essentiellement par la baisse du trafic des conteneurs au port de Casablanca (- 5,3%) et du gasoil au port de Mohammedia (-32,8%)».

Concernant la répartition du trafic par port, les données montrent que les ports de Mohammedia avec un volume de 3,1 millions de tonnes avec une activité en baisse de -13,1%, Casablanca (20,2 MT et +2,9%) et Jorf Lasfar (25,7 MT et +7,6% +) ont assuré le transit de 49 millions de tonnes, ce qui représente environ 78,3% du trafic des ports gérés par l'ANP. Ajoutons que les ports de Safi, Agadir et Nador ont de leur côté atteint respectivement 5,7 MT (+31,6%), 4,1 MT (+18,3%) et 2,3 MT (+10,3%).

En revanche, avec 1,1 million de tonnes, le port de Laâyoune a enregistré une baisse de 10,8% à fin août. Avec une baisse de 6,3%, l'activité des conteneurs dans les ports relevant de l'ANP s'est chiffrée à 805.735 EVP, durant les huit premiers mois de l'année, a noté l'ANP soulignant qu'«au titre du seul mois d'août 2020, cette activité a, par contre, connu une reprise de 2,5% en glissement annuel». En termes de tonnage, le trafic des conteneurs a été marqué par une baisse de 5,4% au cours de la même période, enregistrant ainsi un volume de 7,9 millions de tonnes.

Par nature de flux, il ressort que les exportations, importations et le cabotage ont accusé des baisses respectives de 5,7% avec un volume de 339.926 EVP, 8% (334.116 EVP) et 3,2% (131.694 EVP). L'Agence ajoute que les conteneurs vides à l'export ont, de leur côté, affiché un volume de 214.507 EVP (- 10,3%), représentant ainsi 63,1% du trafic global des conteneurs à l'export. Au terme des huit premiers mois de l'année 2020, il ressort que les importations des céréales se sont chiffrées à 6,7 millions de tonnes, marquant ainsi une forte progression de 51,1% par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon l'agence, l'analyse de la répartition de ce trafic par port fait ressortir «une forte concentration de cette activité au port de Casablanca avec 3,8 millions de tonnes, représentant environ 56,4% du trafic global des céréales et une hausse globale des importations en cette denrée dans l'ensemble des ports : Jorf Lasfar (+48%), Casablanca (+38,1%), Agadir (+64,1%) et Nador (+286%)». S'agissant du trafic des phosphates et dérivés, il a atteint un volume d'environ 24,2 millions de tonnes, enregistrant une hausse de 12,3%, a fait savoir l'ANP expliquant que « cette variation à la hausse est due principalement au fort rebond des exportations des engrais (+30,9%) et des trafics du soufre (+21,1%) et de l'ammoniac (+23,3%)».

En raison du recul du trafic global des hydrocarbures aux ports de Mohammedia (-12,5%), Jorf Lasfar(-9,6%), Nador(- 15,1%), Agadir (-2,8%) et Laâyoune (-10,7%), le régulateur portuaire a indiqué que celui-ci s'est chiffré à 6,3 millions de tonnes à fin août 2020, marquant ainsi une baisse de 10,5% par rapport à la même période de l'année écoulée. Quant au trafic TIR, il a atteint un volume de 12.261 unités à fin août 2020, «enregistrant ainsi une hausse de 22,1% par rapport à fin août de l'année 2019. Le port de Nador a assuré, à lui seul, 12.199 unités, représentant 99,5% du trafic global TIR».