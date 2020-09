Congo-Brazzaville: Musique urbaine - Le rappeur Teddy Benzo lance le single Ya pamba té

Sorti sous le label Belle Rage music, le single Ya pamba té de Teddy Benzo chanté en featuring avec Mixton a été présenté au bar plan B en présence des férus du rap, du hip hop et de la musique urbaine.

Cet opus mis sur le marché peu de temps seulement après Milimu, annonce la sortie en novembre prochain de l'album tant attendu de Teddy Benzo « Mwana mboka soldier ».

La chanson Ya pamba té appelle à plus de respect et de considération des artistes musiciens. « Que les gens respectent notre travail. L'artiste musicien preste pour vivre de son art. Il doit être rémunéré décemment et non être payé en monnaie de singe comme on le constate malheureusement lors des différentes manifestations », a lancé Teddy Benzo qui s'est réjoui de la collaboration de Mixton dans le single.

Pour lui, Ya pamba té est une réponse aux nombreuses interrogations infondées sur son succès et son talent. « Je leur réponds que vos déboires ne sont pas anodins », a fait savoir le rappeur.

Réalisé par Big Kloz, le clip de l'album tourné avec des moyens modestes est une merveille technico-acoustique où la beauté du texte, mélangée à la pureté des voix des chanteurs sont magnifiées par les différentes prises de vue meublant les attrayants décors.

C'est en 1990 que Teddy Benzo a commencé à rapper notamment à l'école avec ses amis. En écoutant les rappeurs de l'époque comme Mc Solaar, Public Enemy, Randy Mc, LL Cool, Nas, IAM, Rocca, il a pris goût et décidé de faire du rap de manière professionnelle. Ainsi, en 2012, il sort une mixtape « Street Business » puis un an plus tard, l'album "Illégal" avec des chansons comme Collision, Ndulé na bisso, Chez nous etc... Deux autres compilations Belle rage music et un album international super star avec le rappeur américain Quincy Alfred vont voir le jour et préparer la sortie prochaine de l'opus Mwana mboka soldier.

Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming légal, le single Ya pamba té fera l'objet d'une tournée promotionnelle de l'artsite-musicien dans les prochains jours à Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville.