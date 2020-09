Angola: Le MPLA et les églises évaluent l'impact du Covid-19

Luanda — Le problème du Covid-19 et son impact sur la société angolaise est en analyse, ce mercredi, à Luanda, durant une réunion entre le secrétariat du bureau politique du MPLA et les dirigeants des églises reconnues en Angola.

Sur la table, entre autres, les questions liées à la production nationale, au nettoyage des marchés parallèles et à la circulation et aux personnes et biens, sur tout le territoire national.

La réunion reflète également les actions de la Police nationale ces derniers mois.

Intervenant dans l'acte d'ouverture, la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a déclaré que le parti considérait le rôle de l'église comme fondamental dans la construction d'un Angola fort, prospère et cohésif, où il y a de plus en plus de liberté de religion et de culte.

À leur tour, les chefs religieux appellent à la création de mécanismes qui facilitent une plus grande diffusion du danger de la pandémie du Covid-19 dans le pays.

La réunion devrait produire une déclaration, avec des recommandations et des conclusions.

Le pays compte 3 569 cas positifs, dont 139 décès, 1 332 cas guéris et 2 098 cas actifs.

Parmi les actifs, un est dans un état critique avec ventilation mécanique invasive, 17 sévères, 47 modérés, 60 avec des symptômes légers et 1 169 asymptomatiques.