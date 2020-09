Algérie: Accidents de la route - 35 morts et 211 blessés en une semaine

Alger — Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et 211 autres ont été blessées dans 120 accidents de la route survenus entre le 8 et 14 septembre 2020, a indiqué mercredi un bilan du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans les wilayas d'Alger et Ain Defla avec 09 accidents chacune, suivies des wilayas de Boumerdes, Bouira et Biskra avec 06 accidents chacune, alors que les wilayas de Annaba, Tissemsilt, Tiaret, Ain Témouchent, Tindouf, Ghardaïa, Béjaïa et Mila n'ont enregistré aucun accident.

A cet effet, le Commandement de la Gendarmerie nationale appelle les usagers de la route à être responsable, à respecter le code de la route et à éviter l'excès de vitesse et les dépassements et manœuvres dangereuses.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale rappelle le numéro vert (1055) mis à la disposition des citoyens pour demander aide, secours ou intervention en cas de besoin, et le site Tariki (à travers le site web, l'application ou sur la page facebook) qui permet de se renseigner sur l'état des routes et le celui dédié aux prés-plaintes https://ppgn.mdn.dz".