Afrique: Banque export-import des États-Unis - Mme Yomi-Ajayi nommée au Comité consultatif pour l'Afrique subsaharienne

Sola Yomi-Ajayi a été nommée au Comité consultatif pour l'Afrique subsaharienne au titre de 2020 et 2021 de la Banque export-import des États-Unis (Eximbank-Usa).

La Directrice générale des opérations de la United Bank for Africa aux États-Unis, est la seule représentante d'une institution africaine au sein dudit comité composé de membres importants du monde américain des affaires.

« La nomination de Sola, en qualité de membre du Comité consultatif d'Eximbank des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne est une bonne nouvelle.

Le réseau mondial des filiales de UBA à New York, à Londres et à Paris, nous permet d'être l'intermédiaire financier privilégié entre l'Afrique et le reste du monde.

Notre mission à UBA s'inscrit pleinement dans les objectifs de Eximbank des États-Unis », a déclaré le président du Conseil d'Administration du groupe UBA, Tony O. Elumelu

Le Président du Conseil d'Administration d'Eximbank, Kimberly A. Reed, rapporte le communiqué, s'est félicité de la nomination d'Yomi-Ajayi et des autres personnes qui rejoignent le Comité.

« Avec six des dix économies qui connaissent une croissance la plus rapide au monde et plus d'un milliard de consommateurs, l'Afrique est prête à jouer un rôle central dans l'économie mondiale », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : « Soutenir les exportations américaines vers l'Afrique subsaharienne est l'une de nos principales priorités d'Eximbank, et je tiens à féliciter les nouveaux membres du Comité consultatif d'Eximbank pour l'Afrique subsaharienne ».

Créé par le Congrès américain, le Comité consultatif pour l'Afrique subsaharienne a pour mission de fournir des orientations et des conseils sur les politiques et les programmes d'Eximbank-Usa visant à appuyer le développement du financement des biens et services fabriqués aux États-Unis en Afrique subsaharienne.

Le Comité est composé de membres importants du monde des affaires américain et Mme Yomi-Ajayi est la seule représentante d'une institution africaine.

Il faut signaler que UBA États-Unis est la seule institution de dépôt d'Afrique subsaharienne agréée aux États-Unis et fournit un portefeuille unique de solutions bancaires aux entreprises, aux gouvernements, aux organisations multilatérales et aux organisations de développement qui effectuent des transactions avec l'Afrique.

Il faut noter qu'Eximbank est une agence fédérale indépendante qui promeut et soutient les emplois américains en fournissant des crédits à l'exportation compétitifs et nécessaires pour soutenir les ventes de biens et services américains aux acheteurs internationaux.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de référence, qui offre des services bancaires à plus de 21 millions de clients, dans plus de 1 000 agences et points de contact avec la clientèle, dans 20 pays africains.

Avec des opérations bancaires aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et en France, UBA connecte les particuliers et les entreprises à travers l'Afrique via des services bancaires de détail, commerciaux et d'entreprise, de paiements et de transferts de fonds transfrontaliers innovants, de financement du commerce et de services bancaires auxiliaires.