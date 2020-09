Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de l'artiste Anouar Al Joundi

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste Anouar Al Joundi, décédé mardi à l'âge de 59 ans.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec profonde affliction le décès de l'artiste Anouar Al Joundi, implorant le Tout-puissant de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à leurs proches et à sa grande famille artistique, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la perte d'un artiste créatif et talentueux, issu d'une famille artistique respectée et qui a largement contribué à la promotion de la création théâtrale nationale à travers ses écritures, ses mises en scène et son interprétation.

Le Souverain dit partager les sentiments de la famille suite à cette perte douloureuse, la volonté divine étant imparable, se remémorant, avec estime, le patriotisme du défunt et sa sincère fidélité au glorieux Trône alaouite, implorant le Très-Haut de rétribuer amplement feu Al Joundi pour ses bonnes oeuvres en faveur de son art et de sa Patrie, et d'accorder patience et réconfort à sa famille.

"Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous retournerons". Véridique est la parole de Dieu.