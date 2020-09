Madagascar: Protection couche d'ozone - L'élimination des SAO sur la bonne voie

La journée du 16 septembre est la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Une remise de divers matériels au MEDD a été effectuée.

La situation de Madagascar s'améliore quant à l'élimination des Hydro chlorofluorocarbures (HCFC), parmi les substances qui appauvrissent le couche d'ozone. Actuelle- ment, le pays est dans les 35% par rapport à cette action d'élimination du gaz HCFC, tandis que le but à atteindre est de 65% jusqu'en 2025. « À Madagascar, la couche d'ozone commence à se régénérer actuellement », indique Mamy Nandrasana, consultant chez BNO Madagascar. Il est à noter que les substances appauvrissant la couche d'Ozone (SAO) sont les auteurs de cette destruction de la couche d'ozone.

Ce sont en général des gaz ou produits chimiques utilisés comme frigorigènes dans les appareils frigorifiques, dans les climatiseurs et dans les chambres froides, comme agents de gonflement pour la production de mousses, comme agents propulseurs dans les matériels de lutte contre les incendies, comme stérilisants et comme matières premières dans d'autres applications.

Réalisations

Les effets sont très lourds pour les populations de la terre, comme les différentes maladies de la peau (cancer et le vieillissement de la peau), la cataracte, l'affaiblissement du système immunitaire, le trouble de la photosynthèse des plantes, l'affaiblissement des micro-organismes comme les phytoplanctons, les zooplanctons, le changement climatique.

La mise en place effective de la réglementation sur les importations et l'utilisation des SAO et des équipements qui les contiennent a été l'une des réalisations effectuées par le pays. L'acquisition et distribution des palettes contenant des lots d'équipements et matériels de récupération et de recyclage des SAO (Substances qui Appauvrissent la couche d'Ozone) au niveau des associations des techniciens du Froid au niveau des grandes villes des Régions de la Grande Ile, font partie des efforts déployés.

Outre les matériels et équipements cités ci-dessus ainsi que les appuis techniques (formations et transfert de technologies) dispensés aux responsables douanières et aux techniciens spécialisés en froid de Madagascar, l'ONUDI continue son appui pour Madagascar dans la protection de la couche d'ozone.

Une cérémonie de remise officielle par l'ONUDI de deux lots de climatiseurs fonctionnant au R290 et des équipements de conversion/ remplacement des gaz des climatiseurs à HCFC-R22 nocifs à la couche d'ozone, a été effectué dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la protection de la couche, au ministère de l'Environnement et du développement durable (MEDD) hier.