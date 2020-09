Cameroun: Partenariat public-privé - Des acteurs locaux formés

Edifiés depuis ce 15 septembre sur la préparation, la contractualisation et le suivi des projets.

« Développement local et partenariat public-privé ». C'est sous ce thème qu'une série de formations, initiées par le Programme national de Formation aux Métiers de la Ville (Pnfmv), en partenariat avec le Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat (Carpa), a été programmée à travers le territoire pour 2020. Plus précisément en faveur des Collectivités territoriales décentralisées (Ctd) du Centre, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, du Littoral et des trois régions du Septentrion.

S'agissant des responsables communaux du Littoral, une session de trois jours s'est ouverte ce mardi 15 septembre au Cercle municipal de Bonanjo, dans l'arrondissement de Douala I. Selon des responsables du Pnfmv, l'objectif général de l'opération est de permettre aux Ctd de considérer les Ppp (partenariat public-privé) comme un moyen de diversification de leurs ressources financières pour la réalisation des projets d'envergure.

La session qui s'achève ce 17 septembre avait donc pour objectif la formation des acteurs locaux dans l'initiation, la préparation, la contractualisation et le suivi des projets en partenariat public privé. Plus spécifiquement, il s'agissait de leur donner une perception globale des mécanismes du Ppp ; de les amener à concevoir le Ppp comme un mode de réalisation et de gestion des services publics et équipements collectifs de la ville ; et de les doter de capacités nécessaires à l'initiation, à la préparation, à la contractualisation et au suivi des projets en Ppp au sein des Ctd.

Bon à savoir, le Pnfmv est un outil gouvernemental de formation et de renforcement des capacités des magistrats municipaux, de personnels communaux et des Services déconcentrés de l'État. Son objectif principal est de faciliter l'appropriation et l'exercice des compétences transférées aux communes par l'État, permettant ainsi à celles-ci de délivrer des services de qualité aux populations.