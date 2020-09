Egypte: 100 mds de LE investis en six ans pour améliorer la qualité de l'enseignement

L'Etat dispense l'enseignement à tous sans distinction et vise à éradiquer l'analphabétisme, élever la compétitivité du système éducatif et de ses résultats, a affirmé le chef du gouvernement, Mostafa Madbouly, soulignant qu'il en était de même pour l'enseignement et la formation techniques, qui négligés pour de longues années, commencent à connaitre un élan dans les pays avancés et en développement.

Le premier ministre a tenu des propos en sens dans son allocution prononcée ce mercredi pour exposer les accomplissements réalisés dans l'enseignement pré-universitaire et supérieurs à l'occasion de l'inauguration de l'université égypto-japonaise pour les sciences et la technologie à Alexandrie.

Notre vision a été de construire 40 mille classes supplémentaires durant l'exercice financier 2021-22 et d'augmenter le nombre d'écoles égypto-japonaises, un projet parrainé par le président de la République dans le but de former des élèves en phase avec les systèmes éducatifs les plus modernes.

Notre plan était aussi de porter à 22 le nombre des écoles du Nil comme modèle d'un enseignement public de qualité, a t-il renchéri.