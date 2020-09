Madagascar: Equipementier - « Macron » ouvre son magasin à Analakely

Après plusieurs mois d'attente, la marque italienne Macron vient d'ouvrir au public son premier magasin à Madagascar.

Installée à Analakely, la boutique MCIO Macron est la représentante de l'équipementier italien à Madagascar et dans toute la région de l'Océan Indien. Une grande première pour une grande marque internationale que de décider de s'installer dans la Grande Ile. « Nous allons offrir des équipements de qualité aux équipes et aux sportifs malagasy. Avec la pandémie de coronavirus, nous avons rencontré des difficultés par rapport au fret et à la livraison.

La marque compte aujourd'hui plus de 300 clubs et équipes nationales dans le monde entier, et dans toutes les disciplines sportives », a annoncé Raharijaona Ambinintsoa, directeur de Macron à Madagascar. A Madagascar, quatre clubs de football collaborent déjà avec l'équipementier italien à savoir, la CNaPS Sports FC (vendu par Macron France en 2018), Jet Mada, Elgeco Plus et Kintana Football Club.

La marque vend aussi des maillots, des équipements d'entraînement et de performance, des tee-shirts, des polo et des survêtements de qualité professionnel. Macron fait partie aussi des soumissionnaires de l'appel d'offres lancé par la Fédération malagasy de football pour le futur équipementier des Barea de Madagascar.