Madagascar: Virtual Island Summit - Plus de cent communautés insulaires ont répondu à l'appel

Innovation, recherche de solutions pour les problématiques du développement durable, interagir de façon constructive, des expressions qui ont marqué la conférence internationale intitulée « Virtual Island Summit ».

L'évènement s'est déroulé du 7 au 13 septembre dernier. Une conférence de dimension internationale portée par « Island Innovation », une entreprise sociale, et qui s'est déclinée par des échanges de haut niveau portés sur des thématiques relatives au développement durable. Etant donné la situation liée à la pandémie de la Covid-19, mais surtout vue l'intitulé de la conférence, l'évènement s'est déroulé en ligne, et a vu la participation de plus de 140 ambassadeurs.

Formant les nouveaux membres du réseau international, « les ambassadeurs représentent les communautés insulaires du monde entier ». S'associant aux politiques, aux entrepreneurs, innovateurs, militants et dirigeants de communautés, les ambassadeurs font que le réseau international arrive à donner du pouvoir aux îles en collaborant sur des solutions créatives à des défis communs. A cet effet, les ambassadeurs ont servi de ponts entre leurs communautés, en reliant des îles éloignées afin de susciter des conversations sur les questions complexes et évolutives tout au long de l'évènement.

Facebook. A été choisi pour permettre la tenue d'un sommet virtuel local pour la Grande Île. Différents intervenants ont pu interagir dans ce cas en posant des questions ou en commentant sur les thématiques telles que la décentralisation effective, l'autonomisation, la géopolitique, mais surtout les questions relatives au climat et au changement climatique. Une opportunité pour l'auditoire de débattre avec des conférenciers et des experts sur des questions toutes autant importantes, mais surtout de former des communautés en ligne.

Pour en revenir au sommet international, l'importance de la collaboration intersectorielle (partenariat public-privé, universitaires, ainsi que les organisations de la société civile) a été à l'honneur dans les recherches des solutions inhérentes aux communautés insulaires.