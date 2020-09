Madagascar: Tence Mena - le « Salegy Tsatotsatoko » s'invite au Taxi-Be Antanimena

Après Big Mj et Basta Lion, Tence Mena livrera un cabaret au Taxi-Be Antanimena ce samedi 19 septembre. Cela faisait longtemps que ses fans attendaient ce moment.

Compositeur-interprète, Lady Boss propose une heureuse rencontre de sonorités musicales malagasy et africaines. Accompagnée de musiciens chevronnés, et Dj Cool habile aux platines, elle séduit un large public par ses « lyrics » féministes. Connue par son salegy « Tsatotsatoko » au début de sa carrière, désormais, Tence Mena est une chanteuse malagasy qui touche à tous les genres musicaux. La musique n'a pas de frontière ni de limite, tel est le slogan de cette formation de Diégo-Suarez. Alors, elle fait de la variété, de l'afro-zouk, afro-dance, Salegy ,du Coupé-Décalé, et même du trap.

Révélée en 2011, elle s'est vite imposée dans le monde très fermé de la musique malagasy. Quelques années plus tard après avoir enchaîné des titres à succès, elle est aujourd'hui l'une des artistes les plus en vogue dans la région du Sud-ouest de l'Océan Indien. Ses clips enregistrent des milliers de vues sur YouTube et autres réseaux sociaux.

La voix de Tence Mena ne perd pas de sa superbe. Des interprétations aux chansons inédites en passant par les titres connus comme " Tompom-bady" qui l'ont révélée et lui ont donné une identité musicale, c'est avec délectation que l'artiste feuillète son répertoire samedi prochain.