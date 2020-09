Congo-Kinshasa: Energies renouvelables - Les investisseurs australiens prêts à accompagner le Gouvernement Ilunga

Après la première réunion tenue à la Primature mardi dernier, les Entrepreneurs Australiens étaient en séance de travail ce mercredi 16 septembre à l'Hôtel du Gouvernement avec le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba et plusieurs membres de son équipe gouvernementale.

Les hôtes du chef de l'Exécutif central ont réitéré leur désir d'accompagner la République Démocratique du Congo dans le secteur énergétique sur fond de leadership en Afrique, mais aussi dans la promotion du genre par l'éducation et l'emploi des filles.

"Nous avons eu le plaisir et la joie de discuter avec les membres du Gouvernement et nous sommes allés en détails avec les ministres sectoriels. Nous avons largement discuté des aspects industriels, aussi bien de la production d'énergie que de l'industrie verte. Mais, nous avons aussi discuté de manière permanente de la possibilité de développer l'égalité de genre aussi bien dans l'éducation que dans l'emploi", a précisé le Président Fondateur de FORTESCUE METAL GROUP, Andrew Forest.

Il souligne le fait que pour eux, l'éducation et l'emploi des filles sont très importants. "Nous avons pris l'engagement d'accompagner la République Démocratique du Congo en termes de leadership du continent en matière d'égalité dans la formation et l'emploi des filles et des garçons mais également dans l'élimination de toute forme de travail forcé", a-t-il laissé entendre.

En effet, après la rencontre de mardi, un groupe d'experts a travaillé à l'élaboration d'une lettre d'intention pour baliser les contacts futurs. Selon le Président Fondateur de FORTESCUE METAL GROUP, les investisseurs Australiens souhaitent accompagner précisément le Congo démocratique dans le développement du secteur des énergies renouvelables et de l'Industrie verte, non polluante, à l'air du changement climatique et de la préservation de l'écosystème. Sur instruction du chef du Gouvernement, la poursuite des travaux avec des groupes d'experts congolais est programmée.

Mardi, lorsqu'ils présentaient les possibilités d'explorer l'industrie verte congolais au Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, les investisseurs Australiens ont assuré être venu avec les meilleures personnes qui sont spécialisées aussi bien dans le secteur financier que technologique et celui de l'acier, dans les secteurs de l'industrie verte et des fertilisants.

Il y a lieu de noter que pour cette rencontre du jour, hormis le Président Fondateur de FORTESCUE METAL GROUP, ANDREW FOREST et sa délégation, ont aussi pris part aux échanges, plusieurs membres du Gouvernement central des secteurs concernés par le projet d'investissement de FORTESCUE METAL GROUP, notamment les Vice-Premiers Ministres du Budget, du Plan, le Ministre d'Etat des Ressources Hydrauliques et Electricité, sa collègue du Genre, Enfants et Famille, les Ministres des Mines, des Transports et Voies des Communications, et celui de l'Industrie, ainsi que le Conseiller Spécial du Chef de l'Etat aux Infrastructures Alexis KAYEMBE, et plusieurs autres experts du Gouvernement et du Cabinet du Premier Ministre.