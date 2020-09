Congo-Kinshasa: DCMP et MK se neutralisent (1-1) en amical de football à Bibwa

Décidément, les équipes engagées à la 26ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), sont déjà prêtes pour la compétition. Depuis la reprise des activités physiques et sportives post pandémie il y a un mois, les sociétaires de la Linafoot ont entamé les préparatifs par les tests covid-19, des séances de musculation, des exercices physiques sur terrain et des exercices tactique et technique. A présent, ils sont presque tous dans la phase de matches amicaux.

C'est dans ce sens que le Daring Club Motema Pembe et le Football Club MK se sont neutralisés 1-1, mercredi 16 septembre, en match amical de football au Venus village, à Bibwa, dans la commune de la N'sele. Un match fou qui s'est joué en trois mi-temps avec beaucoup de changements, objectif : roder tous les joueurs à quelques jours du coup d'envoi du championnat national. Sur terrain, c'est MK qui a été le premier à ouvrir le score à la première période, puis, DCMP a égalisé à la deuxième période. Au sprint final, il n'y a plus eu de buts dans cette troisième période. Un match très intéressant pour les poulains du coach Issac Ngata qui ont eu droit à 135 minutes de jeu.

C'est le troisième match amical de Motema Pembe après celui contre Real de Kinshasa et l'AS Mbudi, tous remportés par un score de 2-0. Pour sa part, MK a joué et perdu le week-end dernier au centre Kurara de la Fecofa devant l'AS Maniema Union de Kindu 0-2.

Pour rappel, c'est depuis le lundi 31 août que DCMP a entamé ses préparatifs après avoir tergiversé. Motema Pembe avait conditionné la reprise des entraînements par la publication du calendrier, avant d'être contraint par les organisateurs de s'y mettre, le démarrage du championnat étant irréversible.

Dcmp est parmi les équipes qui n'ont pas beaucoup recruté des joueurs dans ce mercato. Il s'est contenté de son ancien effectif, et aussi d'environ 9 joueurs qu'il avait recruté la saison passée, et qui n'ont jamais été utilisés. Ce qui fait un effectif costaud qui affrontera cette saison le championnat national et la Coupe de la Confédération de la Caf.

Mukoko Amale en route pour Diffă Hassani El Jadida

Et comme les défections ne manquent pas, Dieumerci Mukoko Amale dit "Soso", absent de ce match amical contre MK, serait en route pour le Maroc, où les négociations avec Diffă Hassani El Jadida auront été presque déjà conclues. Des sources proches confirment que le latéral droit des Immaculés a même déjà quitté Kinshasa, et séjournerait déjà au Maroc.

Le jeune Soso qui n'a que 22 ans, parce qu'il est né 17 octobre 1998 à Kinshasa, a été d'abord chez l'AS V.Club avant de s'engager avec DCMP. Tout dernièrement, Christian Nsengi Biembe l'a sélectionné pour l'équipe nationale de la RDC, où il compte quatre matches officiels avec les Léopards. Il a joué son premier match le 18 septembre, en amical contre le Rwanda, match perdu 2-3.