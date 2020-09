Congo-Kinshasa: Gestion du centre de traitement Covid-19 - MSF transmet les prérogatives à l'Hôpital Saint Joseph

«La pandémie est loin d'être finie mais en tant qu'organisation médicale d'urgence, nous considérons pouvoir transmettre les activités aux autorités sanitaires et au Bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM), qui gère Saint-Joseph».

Cette déclaration émane de Raphaël Kibwantiaka, responsable du projet d'appui d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa pour la prise en charge des patients touchés par la COVID-19 par Médecins Sans Frontières (MSF).

Il faut noter que dans cet établissement médical, cette organisation humanitaire a pré-positionné également les lits pour les malades, les équipements de protection personnelle, le matériel de laboratoire pour le prélèvement d'échantillons et des dispositifs de lavage de mains.

C'est le 14 septembre 2020, indique un communiqué de presse, que MSF a officiellement passé le relais de la gestion du centre de traitement, des médicaments et des équipements aux responsables de Saint -Joseph.

Pour MSF, le maintien de son appui médical, psychologique et alimentaire des patients du centre de prise en charge ne se justifie pas, compte tenu de la situation épidémiologique qui prévaut dans la capitale et des capacités de l'hôpital, qui bénéficiera en outre de l'appui de l'agence belge de développement (ENABEL) pour la gestion du centre de traitement.

Il faut rappeler que cet organisme international avait lancé ce projet d'urgence fin avril, au moment où démarrait la pandémie à Kinshasa.

Son intervention était en appui au BDOM et au Ministère de la Santé, en coordination avec l'équipe nationale de la riposte au COVID-19.

«Cinq mois plus tard, la capacité de prise en charge s'est accrue à Kinshasa, tandis que nous constatons une stabilisation du nombre de patients devant être pris en charge à Saint-Joseph », renseigne-t-il.

Toutefois, cette organisation humanitaire va poursuivre ses activités de lutte contre la COVID-19 dans d'autres quartiers de la ville et à travers le pays.

«La pandémie est loin d'être finie en RDC, particulièrement à Kinshasa qui reste encore la province la plus touchée du pays. Il est important que les populations continuent à respecter rigoureusement les mesures de prévention et qu'elles puissent aller dans les structures sanitaires appropriées pour rechercher les soins en cas de symptômes de la COVID-19», conclut Dr Raoul Sasisi.

Dans le cadre de la décentralisation de la prise en charge de la COVID-19, rappelle-t-on, MSF appuie également quatre structures sanitaires (Mudishi, Mombele, Mososo et 2ème rue) de la zone de santé de Limete qui viennent renforcer l'offre de soins.

Ouvert le 27 avril 2020, le centre de traitement COVID-19 (CTCo) a pris en charge 224 patients, dont 102 placés sous oxygène.

Jusqu'au 14 septembre 2020, six patients y étaient encore hospitalisés.

Dans ces quatre centres de santé, MSF a revisité le circuit des patients, formé les prestataires sur la définition et l'investigation des cas COVID-19 ainsi que sur l'isolation des personnes suspectes avant le prélèvement de sécrétions à des fins de dépistage.

Des relais communautaires sont déployés dans les aires de santé afin d'informer les populations sur les mesures de prévention contre le nouveau Coronavirus et les services offerts par les quatre centres de santé. Une campagne digitale de promotion de la santé permet en outre aux utilisateurs du media social Facebook habitant dans la zone de santé de Limete d'approfondir leurs connaissances sur la pandémie.

En mars et avril 2020, les équipes mobiles de MSF avaient appuyé 50 structures de santé de 14 zones sanitaires dans quatre communes de Kinshasa (Ngaba, Barumbu, Lingwala et Limete) afin d'y renforcer les mesures d'hygiène, de les équiper en masques et dispositifs de lavage de mains et de former le personnel médical ainsi que les relais communautaires sur la prévention et le contrôle des infections dans les centres de soins et au sein des familles.

Selon les dernières statistiques officielles, révèle le communiqué de MSF, 10 400 cas ont été confirmés, dont 9 817 guérisons et 266 décès sur l'ensemble du pays, depuis le 10 mars, date de la déclaration de l'épidémie en RDC. Avec 8 080 cas, Kinshasa recense près de 78%.