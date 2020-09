Afrique: La nationalité burkinabè octroyée à cent soixante-six (166) personnes vivant au Burkina Faso

communiqué de presse

Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou, le mercredi 16 septembre 2020, en séance ordinaire, de 09 H 10 mn à 12 H 45 mn, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres.

Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, autorisé des missions à l'étranger procédé à des nominations et approuvé des naturalisations.

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION, LE CONSEIL A ADOPTE SIX (06) RAPPORTS.

I.1.1. Pour le compte du ministère de la Sécurité:

- un rapport relatif à une conclusion de quatre (04) marchés par la procédure d'entente directe pour l'acquisition d'effets d'habillement au profit du ministère de la Sécurité.

Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes :

- SOFRAMA SARL, pour l'acquisition des effets d'habillement de la Police nationale au profit de la Direction générale de la police nationale (DGPN), pour un montant de neuf cent quinze millions huit cent trente-neuf mille trois cents (915 839 300) F CFA TTC, avec un délai de livraison de cent cinquante (150) jours ;

- BURKINA MARCHANDISES GENERALES SARL, pour l'acquisition des tenues de cérémonie des Ecoles de police et des effets d'habillement des Unités d'intervention de la Police nationale, pour un montant de six cent soixante-six millions neuf cent vingt-trois mille six cent dix (666 923 610) F CFA TTC, avec un délai de livraison de cent cinquante (150) jours ;

- SEVEN'S A SARL, pour l'acquisition des effets d'habillement au profit des Ecoles de police pour un montant de deux cent dix millions vingt-deux mille six cent cinquante-quatre (210 022 654) F CFA TTC, avec un délai de livraison de cent cinquante (150) jours ;

- ETS YAMEOGO ISSAKA, pour l'acquisition des effets d'habillement et accessoires de travail des Volontaires adjoints de sécurité (VADS) au profit de la Direction générale de la police nationale (DGPN), pour un montant de trois cent quarante-sept millions huit cent soixante-douze mille huit cent cinquante (347 872 850) F CFA TTC, avec un délai de livraison de cent cinquante (150) jours. Le montant total des acquisitions s'élève à deux milliards cent quarante millions six cent cinquante-huit mille quatre cent quatorze (2 140 658 414) F CFA TTC.

Le financement est assuré par le budget de l'Etat, exercice 2020.

I.1.2. Pour le compte du ministère de la Justice :

- un décret portant naturalisation.

Ce décret vise à octroyer la nationalité burkinabè à cent soixante-six (166) personnes vivant au Burkina Faso et remplissant les conditions de naturalisation.

L'adoption de ce décret permet d'accorder la nationalité burkinabè à chacune de ces 166 personnes pour pouvoir jouir et exercer les droits liés à la qualité de burkinabè conformément à la Zatu n°AN VII-0013/PF/PRES du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un Code des personnes et de la famille.

I.1.3. Pour le compte du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- un décret portant autorisation de perception de recettes sur les prestations liées aux activités socio-éducatives au Burkina Faso.

L'adoption de ce décret permet de disposer de textes règlementaires pour la perception de recettes sur les prestations liées aux activités socio-éducatives au Burkina Faso.

I.1.4. Pour le compte du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

- un projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso.

Ce projet de loi vise à contribuer au renforcement de la protection sociale des travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso.

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission dudit projet de loi à l'Assemblée nationale.

- un projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'Etat au Burkina Faso.

Ce projet de loi permettra de disposer d'un document unique de sécurité sociale des agents publics de l'Etat.

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission dudit projet de loi à l'Assemblée nationale.

I.1.5. Pour le compte du ministère de l'Eau et de l'assainissement:

- un rapport relatif aux résultats du dépouillement des offres reçues dans le cadre de la demande de propositions n°2020-005P/MEA/SG/DMP du 06 janvier 2020 pour le recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de prospections géophysiques visant la caractérisation des aquifères de la zone sédimentaire de l'Ouest du Burkina au profit du Programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement (PAEA).

Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché au Groupement 2EC/BEDIS pour un montant de trois milliards huit cent millions cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre (3 800 129 584) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois. Le financement est assuré par la Banque mondiale.

II. COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil le bilan de la participation de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso au Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) tenu le 15 septembre 2020 à Accra en République du Ghana.

Sous l'égide de Son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo, Président du Ghana, Président en exercice de la CEDEAO, les dirigeants de l'espace ont examiné l'état d'avancement des concertations entre les acteurs maliens pour la conduite de la Transition.

II.2. Le ministre de la Sécurité a informé le Conseil de la tenue le 17 septembre 2020 à Ouagadougou de la Journée internationale de l'identité placée sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso.

II.3. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de l'évolution de la maladie à Coronavirus et des actions mises en oeuvre pour contrer sa propagation dans notre pays.

Des mesures appropriées ont permis de circonscrire le foyer des élèves stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature (ENAM) à Bobo-Dioulasso et d'assurer le suivi des élèves contacts et des cas positifs. Le Conseil appelle les populations à observer scrupuleusement les mesures barrières pour freiner la propagation de la COVID-19 dans notre pays.

II.4. Le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale a fait au Conseil le point des résultats à mi-parcours de l'opération de contrôle de l'authenticité des diplômes.

Cette première étape a porté sur 73 835 diplômes soit environ 40% des agents publics. Le résultat fait ressortir 561 diplômes nécessitant un contrôle approfondi et 40 diplômes qui sont des cas douteux représentant 0,33% des diplômes contrôlés.

Le Conseil a autorisé la saisine de l'ASCE-LC pour un contrôle approfondi des 601 diplômes et a instruit les ministres concernés à poursuivre l'opération.

II.5. Le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat a fait au Conseil le point de l'organisation de la troisième édition de la rencontre nationale Etat/Secteur Privé 2020.

Initialement prévue les 21 et 22 septembre 2020, cette rencontre se tiendra les 28 et 29 septembre prochain à Bobo-Dioulasso.

Placée sous le thème : « le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé », cette rencontre est un cadre global d'échanges entre l'Etat et le secteur privé.

Le Conseil a instruit les ministres concernés de poursuivre les concertations pour une organisation réussie de cette troisième édition.

II.6. Le ministre des Droits humains et de la promotion civique a informé le Conseil de la célébration des Journées internationales de la paix et de la tolérance du 21 septembre au 16 novembre 2020 dans notre pays. Le Lancement de ces Journées est prévu le 21 septembre 2020 dans la région du Centre-Nord sur le thème « Prévention de la stigmatisation et du repli identitaire des communautés : quelles synergies d'actions en faveur de la cohésion sociale et du vivre-ensemble harmonieux ? ».

III. NOMINATIONS

III.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

- Madame Rose Martine COMPAORE/REMEN, Mle 34 813 N, Conservateur de musée, 1ère classe, 6ème échelon, est nommée Attachée près l'Ambassade du Burkina Faso à Paris (République de France) ;

- Monsieur Lassané OUEDRAOGO, Mle 81 194 C, Professeur certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Attaché culturel près l'Ambassade du Burkina Faso à Paris (République de France) ;

- Monsieur Augustin COULIBALY, Mle 53 578 C, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Conseiller économique à Berlin (Allemagne) ;

- Monsieur Mathias DIALLA, Mle 212 221 J, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Deuxième conseiller près l'Ambassade du Burkina Faso à Dakar (Sénégal) ;

- Monsieur Wenceslas Ernest I. B. WINKOUN, Officier, est nommé Attaché de défense près l'Ambassade du Burkina à Pretoria (Afrique du Sud) ;

- Monsieur Mahamadi GANSONRE, Officier, est nommé Assistant technique auprès du Secrétariat exécutif du G5 Sahel avec rang d'Attaché de défense (Mauritanie).

B. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

- Monsieur Bavrou TIENE, Mle 110 121 L, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 2ème classe, 3ème échelon, est nommé Directeur de la prison de Haute sécurité ;

- Monsieur Issa THANOU, Mle 203 375 Z, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 2ème grade, 1er échelon, est nommé Directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Banfora ;

- Monsieur Sààyirnibè Jean Eudes SOME, Mle 203 376 K, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Diapaga ;

- Monsieur Séini ZABRE, Mle 88 552 J, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 1er grade, 1er échelon, est nommé Directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Fada N'Gourma ;

- Monsieur Mamadou TRAORE, Mle 92 665 K, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 2ème grade, 1er échelon, est nommé Directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Orodara ;

- Monsieur Jean-Marie KABRE, Mle 240 053 M, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 2ème grade, 4ème échelon, est nommé Directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Yako ;

- Monsieur Harouna SAVADOGO, Mle 240 047 S, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, 2ème grade, 4ème échelon, est nommé Directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Ziniaré.

C. AU TITRE DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

- Madame Bernadette ZONGO/NITIEMA, Mle 54 415 E, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 13ème échelon, est nommée Directrice régionale des enseignements post-primaire et secondaire du Centre-Ouest ;

- Monsieur Seydou OUEDRAOGO, Mle 58 477 Z, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Directeur régional des enseignements post-primaire et secondaire du Sud-Ouest ;

- Monsieur Toussida OUEDRAOGO, Mle 53 049 C, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bam ;

- Monsieur Joachim Franck 1er Jumeau BONANE, Mle 41 469 X, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 17ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Boulkiemdé;

- Monsieur Souleymane OUERMI, Mle 101 601 T, Inspecteur de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 12ème échelon, est nommé Directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire du Lorum ;

- Monsieur Mahamadi KOUDOUGOU, Mle 53 202 S, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Lorum ;

- Monsieur Idrissa GUIGMA, Mle 41 929 X, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Namentenga ;

- Madame Emilienne KONSEM/SAWADOGO, Mle 52 917 J, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 5ème échelon, est nommée Directrice provinciale de préscolaire, primaire et non formelle de l'Oubritenga.

D. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE

- Monsieur Souleymane KONE, Mle 51 317 H, Administrateur des hôpitaux et des services de santé, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur général du Centre hospitalier régional de Koudougou ;

- Monsieur Kouesyandé Joseph SOUBEIGA, Mle 119 724 M, Médecin épidémiologiste et biostatisticien, catégorie PA, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur régional de la Santé de l'Est ;

- Madame Olivia Marie Angèle Awa OUEDRAOGO, Mle 215 979 B, Médecin spécialiste, catégorie PA, 1ère classe, 4ème échelon, est nommée Directrice régionale de la Santé des Cascades;

- Monsieur Daniel YERBANGA, Mle 224 359 D, Médecin de santé publique, catégorie PA, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur régional de la Santé du Sud-Ouest ;

- Monsieur Mohamed Karl-Anicet KPODA, Mle 224 387 W, Médecin de santé publique, catégorie PA, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur régional de la Santé du Centre-Nord ;

- Madame Boezemwendé OUOBA/KABORE, Mle 111 278 N, Médecin spécialiste en santé publique, catégorie PA, 1ère classe, 5ème échelon, est nommée Directrice régionale de la Santé du Plateau-Central.

E. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

- Monsieur Yendifimba Justin LOUARI, Mle 31 976 L, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Directeur régional des impôts de l'Est ;

- Monsieur Daouda Emmanuel GO, Mle 55 736 M, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Directeur régional des impôts du Nord ;

- Monsieur O. Targui TAYOUB, Mle 212 575 G, Conseiller en aménagement du territoire et développement local, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Economie et de la planification du Sahel ;

- Monsieur Yaya TRAORE, Mle 200 552 M, Conseiller des affaires économiques, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Economie et de la planification du Centre-Nord ;

- Monsieur Guesrim Basile Désiré SAVADOGO, Mle 212 211 Y, Conseiller des affaires économiques, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Economie et de la planification du Centre-Sud.

F. AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

- Monsieur Yacouba GORO, Mle 117 396 A, Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur régional de la Communication et des relations avec le Parlement de la Boucle du Mouhoun.

G. AU TITRE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

- Monsieur Abdou-Salam OUEDRAOGO, Mle 19 232 L, Conseiller d'agriculture, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Directeur provincial de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles du Kadiogo ;

- Monsieur Bourèma DANGO, Mle 264 311 A, Ingénieur d'agriculture, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles du Séno ;

- Monsieur Zakaria GNAMOU, Mle 332 746 X, Ingénieur d'agriculture, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles du Yagha.

H. AU TITRE DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

- Monsieur Grégoire Aimé YAGUIBOU, Mle 110 004 L, Ingénieur de conception en génie civil, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur régional des Infrastructures du Centre ;

- Monsieur Daouda BILGO, Mle 92 678 U, Ingénieur de conception en génie civil, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur régional des Infrastructures du Centre-Ouest;

- Monsieur Sombasséré SAWADOGO, Mle 110 032 F, Ingénieur de conception en génie civil, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur régional des Infrastructures du Plateau-Central ;

- Monsieur Souleymane TINGUERI, Mle 308 484 W, Technicien supérieur en génie civil, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur provincial des Infrastructures des Banwa ;

- Monsieur Karime TRAORE, Mle 211 923 R, Technicien supérieur en génie civil, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial des Infrastructures de la Comoé ;

- Monsieur Maurice N'DO, Mle 330 216 C, Technicien supérieur en génie civil, 1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur provincial des Infrastructures du Loroum ;

- Monsieur Lossénie TONI, Mle 330 198 M, Technicien supérieur en génie civil, 1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur provincial des Infrastructures du Mouhoun ;

- Monsieur Moussa MAIGA, Mle 308 476 E, Technicien supérieur en génie civil, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur provincial des Infrastructures du Soum ;

- Monsieur Abdoul Kader OUATTARA, Mle 308 475 U, Technicien supérieur en génie civil, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur provincial des Infrastructures du Tuy ;

- Monsieur Kanna dit Adama OUEDRAOGO, Mle 203 329 U, Technicien supérieur en génie civil, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial des Infrastructures du Zondoma.

I. AU TITRE DU MINISTERE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

- Monsieur Abdou Moumouni OUEDRAOGO, Mle 216 737 K, Conseiller en droits humains, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur régional des Droits humains et de la promotion civique des Cascades ;

- Monsieur Seydou SOURABIE, Mle 225 907 K, Conseiller en droits humains, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur régional des Droits humains et de la promotion civique du Nord ;

- Monsieur Léon YAKNABA, Mle 212 249 X, Conseiller en droits humains, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur régional des Droits humains et de la promotion civique du Centre-Ouest ;

- Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 216 738 Z, Conseiller en droits humains, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur régional des Droits humains et de la promotion civique du Centre-Sud;

- Madame Edith Blandine WendYam SAWADOGO, Mle 238 572 T, Conseiller en droits humains, 1ère classe, 4ème échelon, est nommée Directrice régionale des Droits humains et de la promotion civique du Plateau-Central ;

- Monsieur Zakaria BAYOULOU, Mle 200 408 H, Conseiller en droits humains, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur régional de la Promotion civique du Sahel ;

- Monsieur Règma KABORE, Mle 212 237 W, Conseiller en droits humains, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur régional des droits humain et de la protection civique de l'Est.

J. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

- Monsieur Idrissa SANOU, Mle 47 819 W, Inspecteur des Eaux et forêts, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique des Balé.

K. AU TITRE DU MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

- Madame Safiata SORGHO/OUBDA, Mle 304 894 W, Conservateur-restaurateur de musée, 1ère classe, 2ème échelon, est nommée Directrice régionale de la Culture, des arts et du tourisme du Centre-Nord ;

- Monsieur Sanou DEMBELE, Mle 282 364 U, Conseiller d'éducation, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial de la Culture, des arts et du tourisme de la Kossi ;

- Monsieur Amadou ABDOURAMANE, Mle 33 049 Z, Instituteur certifié, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Directeur provincial de la Culture, des arts et du tourisme du Yagha ;

- Monsieur Issa ZOUNGRANA, Mle 343 167 Y, Technicien supérieur du cinéma et de l'audiovisuel, 1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur provincial de la Culture, des arts et du tourisme du Ziro ;

- Monsieur Ayouba ZONGO, Mle 238 596 L, Technicien supérieur du cinéma et de l'audiovisuel, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial de la Culture, des arts et du tourisme de la Bougouriba ;

- Monsieur Saïdou OUEDRAOGO, Mle 203 274 G, Technicien supérieur de musée, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial de la Culture, des arts et du tourisme du Ganzourgou.

V. NATURALISATION

Sont naturalisées burkinabè, les personnes dont les noms suivent :

01) TCHIMKAM NOUMBA Adeline Reine, née le 21 septembre 1982 à Bafoussam/République du Cameroun, de NOUMBA Joseph et de DJOUSSI Cécile, nationalité camerounaise, ingénieur en qualité-sécurité-environnement domiciliée à Saaba ;

02) POUDIOUGO Timoté dit Aguimé, né en 1950 à Amani Pongonon Arrdt/Sangha/République du Mali, de POUDIOUGO Adiouro et de POUDIOUGO Yapilem, nationalité malienne, catéchiste domicilié à Kaïn/Yatenga ;

03) POUDIOUGO Yatime Amodingué, née en 1962 à Koro/République du Mali, de POUDIOUGO Amodingue et de POUDIOUGO Ambire, nationalité malienne, ménagère domiciliée à Kaïn/Yatenga ;

04) BACHOUR Salah, né le 28 janvier 1936 à Safita/République arabe syrienne, de Kamel et de Dimotella, nationalité syrienne, commerçant domicilié au secteur n°10 de Ouahigouya ;

05) BACHOUR Kamal, née le 09 août 1940 à Safita/République arabe syrienne, de Chehade et de Mariam, nationalité syrienne, ménagère domiciliée au secteur n°10 de Ouahigouya ;

06) KPEGLO Yao, né le 04 janvier 1979 à Tsévié/République Togolaise, de KPEGLO Kossi et de GBOLO Atsupi, nationalité togolaise, enseignant domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

07) HOUECANDE Dèkouhoué Murielle Cesca Saturnine, née le 31 août 1985 à Porto-Novo/République du Bénin, de HOUECANDE Saturnin et de IGUE Clémence, nationalité béninoise, contrôleur des eaux et forêts domiciliée au secteur n°32 de Ouagadougou ;

08) MBODOU ADAM, né le 24 décembre 1964 à Mao/République du Tchad, de ADAM MAL MOUTA et de ZARA GORDEROUM, nationalité tchadienne, commerçant domicilié au secteur n°24 de Ouagadougou ;

09) SONGAI Dabda, né le 16 août 1973 à Sotouboua/République Togolaise, de SONGAI Moumouni et de MOUMOUNI Aminétou née BOURAÏMA, nationalité togolaise, agent de la SOFITEX domicilié au secteur n°09 de Koudougou ;

10) DJIMBAYE NELAMBAYE Christelle, née le 26 octobre 1995 à Ferkessédougou/république de Côte d'Ivoire, de NELAMBAYE Laoukoura Kan et de N'DOUNODJI Eunice, nationalité Tchadienne, étudiante, domiciliée au secteur n°28 de Ouagadougou;

11) AKAKPOVI Kokou, né le 11 juin 1969 à Lomé/République Togolaise, de AKAKPOVI Kossi et de DJEGBEDZIKPE Ahoefa, nationalité togolaise, tapissier domicilié à Saaba ;

12) SIAMEVI Komla Mensanvi, né le 27 avril 1982 à Kpalimé-ville/République Togolaise, de SIAMEVI Kokou Demanyala et de DEKO Adzo, nationalité togolaise, contrôleur de gestion domicilié au secteur n°42 de Ouagadougou ;

13) AZAR Abdou, né le 21 avril 1982 à Aintoura/République libanaise, de AZAR Jabbour et de EL HAJJ Saydé, nationalité libanaise, commerçant domicilié au secteur n°01 de Ouagadougou ;

14) BALOGUN Tawakalitu Aweni Olatinuke, née le 31 décembre 1976 à Shaki/République Fédérale du Nigéria, de Tiamiyu Ajani BALOGUN et de Aliratu Agbeke SANUSI, nationalité nigériane, employée de commerce domiciliée au secteur n°02 de Gorom-Gorom;

15) AKANDE Samuel Oluwarotimi, né le 08 novembre 1975 à Omu-Aran/République fédérale du Nigéria, de AKANDE Robert Kareem et de AKANDE Confort, nationalité nigériane, missionnaire domicilié au secteur n°01 de Dori ;

16) DJIWA Falilatou, née le 19 mars 1986 à Lomé/République Togolaise, de DJIWA Soulé et de BANKA Adjoa, nationalité togolaise, médecin domiciliée au secteur n°24 de Ouagadougou ;

17) MAIGA Mahamadou, né en 1981 à Ansongo/République du Mali, de MOROU Zeini et de YOUNOUSSOU Rakiétou, nationalité malienne, commerçant domicilié à Essakane/Gorom-Gorom ;

18) AZI Ayao Eric, né le 04 janvier 1979 à Lomé/Bè-Kpota/République Togolaise, de AZI Kokou et de ADEVOU Djatougbé, nationalité togolaise, commerçant domicilié au secteur n°28 de Ouagadougou ;

19) MAIGA Fadimata, née le 12 mai 1997 à Sévaré/République du Mali, de Moumouni MAIGA et de Hawa BOUREIMA, nationalité malienne, étudiante domiciliée au secteur n°27 de Ouagadougou ;

20) CAKPO Antoine Atey Ursul, né le 12 décembre 1952 à Cotonou/République du Bénin, de CAKPO Paul et de DOVONOU Elisabeth, nationalité béninoise, comptable à la retraite, domicilié au secteur n°17 de Ouagadougou ;

21) KENFACK Siméon, né 05 mars 1966 à Foto/République du caméroun, de Tikobong Lucas et de Sonfo Leontine, nationalité camerounaise, ingénieur agro-alimentaire domicilié au secteur n°26 de Ouagadougou ;

22) STUART Jean Joseph Herménégilde André, né le 30 janvier 1944 à Montréal/République fédérale du Canada, de STUART Henri et de Gagné Annette, nationalité canadienne, planificateur financier domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

23) DIRIEWE Taofeeq Ishola Adeniyi, né le 16 novembre 1973 à Iseyin/République Fédérale du Nigéria, de YAHQOUB AYINDE DIRIEWE et de AMUDATU ANIKE MUSTOPHA, nationalité nigériane, employé de commerce domicilié au secteur n°03 de Gorom-Gorom ; Page 26 sur 51

24) ATTIOGBE Kodjo Sherif, né en 1975 à Lomé/République Togolaise, de ATTIOGBE Amouzouvi Mensah et de KPOMALEGNI Josephine, nationalité togolaise, électricien domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

25) OWOLEGBE Isumoila Iyanda, né le 12 octobre 1974 à Iseyin/République Fédéral du Nigéria, de OWOLEGBE Ashiru Alao et de OWOLEGBE Rafatu Agbeke, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°01 de Gorom-Gorom ;

26) NYEMBO Mabaka Delphin, né le 02 février 1962 à Dilolo/République Démocratique du Congo, de MUYUMBA WA MWANGE et de KAKAZI BINAZILI, nationalité congolaise, prêtre domicilié au secteur n°02 de Ouagadougou ;

27) AHMED MOHAMED ALAWAD ABDALLA, né le 1er janvier 1976 à Alhekma Hospital/Khartoum/République du Soudan, de Mohamed Alawad Abdalla et de Fatima Abdrahman Osman, nationalité soudanaise, commerçant domicilié au secteur n°54 de Ouagadougou ;

28) EVI Komi, né en 1968 à Kouvé Atran/Yoto/République Togolaise, de EVI Kossi et de SENA Ayéwa, nationalité togolaise, maçon domicilié au secteur n°17 de Bobo-Dioulasso ;

29) KOUNKEL Folly, né le 13 août 1984 à Agomé-Séva/République Togolaise, de KOUNKEL Govina et de AYENA Zonoussi, nationalité togolaise, maçon domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

30) AGBOZO Atsufoe, née le 19 avril 1976 à Kpélé-Adeta/Kloto/République Togolaise, de AGBOZO Komla et de MENSAH Awussi, nationalité togolaise, commerçante domiciliée au secteur n°10 de Bobo-Dioulasso ;

31) AMENYAGLO Kokou Edém, né le 24 juin 1987 à Assoukoko/Sotouboua/République Togolaise, de AMENYAGLO Kossivi Nidu-Amili et de GADOSSE Amah, nationalité togolaise, instituteur domicilié au secteur n°25 de Ouagadougou ;

32) NGUEPNANG Joumou Suzie Alida, née le 1er octobre 1982 à Mbô/République du Cameroun, de JOUMOU Jonas et de YANHOU Jacqueline, nationalité camerounaise, esthéticienne domiciliée au secteur n°52 de Ouagadougou ;

33) IDRISSOU TRAORE Sadek Landry, né le 06 novembre 1999 à Lomé/République Togolaise, de IDRISSOU TRAORE et de AGBETO Elommi, nationalité togolaise, élève domicilié au secteur n°27 de Ouagadougou ;

34) ZINSOU Germain Akodjènou, né le 15 juillet 1966 à Porto-Novo/République du Bénin, de ZINSOU Noël et de BOKO Josephine, nationalité béninoise, commerçant domicilié au secteur n°01 de Ouagadougou;

35) AZIABA Koku, né le 12 avril 1967 à Ando-Sanuta/République Togolaise, de AZIABA Ativi Yawo et de AZIABA Awlessi/KOMI, nationalité togolaise, cachetier domicilié au secteur n°05 de Ouagadougou ;

36) AZOUMA Daouda, né le 10 juillet 1987 à N'Zara/Oti/République Togolaise, de BABA Azouma et de KOFFI Amoin, nationalité togolaise, soudeur-forgeron domicilié au secteur n°05 de Koupéla ;

37) SOUMANA Hamidou, né vers 1982 à Garié/Tillabéri/République du Niger, de HAMIDOU Idrissa et de KADIDJA Saybou, nationalité nigérienne, employé de commerce domicilié au secteur n°04 de Dori ;

38) AGBANOUVI Koffi, né le 31 décembre 1996 à Lonvo/République Togolaise, de AGBANOUVI Osséyi et de AGBANOUVI Akouvi, nationalité togolaise, peintre domicilié à Zinguédessé/Komsilga ;

39) AZOUMA Sohliou, né le 10 février 1969 à Fomboro-Mango/République Togolaise, de BABA Azouma et de KOFFI Namoin, nationalité togolaise, ferrailleur domicilié au secteur n°05 de Koupéla ;

40) YENTOUMI Komi, né le 07 septembre 1977 à Yadé-Alifi/République Togolaise, de ILEOVI Yentoumi Yao et de AFONAGNI Adjo, nationalité togolaise, maçon domicilié au secteur n°05 de Koupéla ;

41) KPIOURA Banitoga, née le 14 août 1995 à Baga/République Togolaise, de KPIOURA Makitina et de BAGUILIMA Gbawéna, nationalité togolaise, aspirante soeur religieuse domiciliée au secteur n°05 de Koupéla ;

42) NELAMBAYE Doummbaiel Naomie, née le 12 janvier 1993 à Ferkessédougou/république de Côte d'Ivoire, de NELAMBAYE Laoukoura Kan et de N'DOUNODJI Eunice, nationalité Tchadienne, Assistante gestionnaire, domiciliée au secteur n°28 de Ouagadougou ;

43) EKPE Koffi, né en 1965 à Akloa/Badou/République Togolaise, de EKPE Komi et de OTSUAGUE Kossiwa, nationalité togolaise, cuisinier domicilié au secteur n°03 de Koupéla ;

44) BEBOULE Adolphe, né le 31 octobre 1971 à Batanga/République du Cameroun, de OMOKOLO Michel et de BOKONDO Bénédicte, nationalité camerounaise, ingénieur en génie rural domicilié à Koubri ;

45) BETIBANGUI Marie-Prisca, née le 15 janvier 1974 à Bangui/République Centrafricaine, de BETIBANGUI Ernest et de GOMA Richarde, nationalité centrafricaine, institutrice domiciliée au secteur n°44 de Ouagadougou ;

46) MINTOUMBA Issa Aboudoulaye Zakary, né le 23 octobre 1968 à Korbongou/Dapango/République Togolaise, de MINTOUMBA Issa Aboudoulaye et de Abibata, nationalité togolaise, rédacteur à la radio, domicilié au secteur n°03 de Pouytenga ;

47) MUOMAH Chidozie Samuel, né le 10 juin 1987 à Nnewi/République Fédérale du Nigéria, de MUOMAH Benneth Chukwuka et de MUOMAH Eunice Onyemaechi, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°24 de Ouagadougou ;

48) AD-NELLY Nguetigal, née le 11 décembre 1978 à N'Djaména/République du Tchad, de NGUETIGAL Rakidjim et de NGUIRAL Mientaloum, nationalité tchadienne, assistante de direction domiciliée à Saaba ;

49) AOUKOU Kwami Messan Albert, né le 08 avril 1967 à Doulassa/Akoumafé/République Togolaise, de Lossou AOUKOU Raphaël et de Aziéwonou Alodoabou Félicia, nationalité togolaise, gestionnaire et copropriétaire de société domicilié au secteur n°38 de Ouagadougou ;

50) EKPON Koffi Evemidé, né le 18 octobre 1976 à AFEYE-TOGBLE/Amou/République Togolaise, de EKPON Kodzo et KPAKPOVI Omezimi, nationalité togolaise, instituteur domicilié au secteur n°25 de Ouagadougou ;

51) PENDA-NGONDA François Martinien, né le 23 juillet 1978 à Ndélé/ République Centrafricaine, de PENDA Jacob et de WONDOMBI Christine, nationalité centrafricaine, enseignant vacataire domicilié au secteur n°23 de Ouagadougou ;

52) COULIBALY Opouna, né le 05 juin 1978 à Badiokaha, S/P de Niakara/République de Côte d'Ivoire, de COULIBALY Mamadou et de KONE Kiyeli, nationalité ivoirienne, promoteur culturel domicilié au secteur n°24 de Ouagadougou ;

53) TANGARA Alassane, né le 03 février 1978 à Bamako/République du Mali, de Ismaila TANGARA et de Mariam TOURE, nationalité malienne, ingénieur en génie civil domicilié au secteur n°42 de Ouagadougou ;

54) MOUAWAD Samir, né le 22 mai 1961 à Antelias/République libanaise, de MOUAWAD Maurice et de BAAKLINI Souad, nationalité libanaise, commerçant domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou;

55) BACHOUR Yvon, né le 23 juin 1962 à Marj Diab/République Arabe Syrienne, de Hanna et de Farida, nationalité syrienne, gestionnaire d'hôtel domicilié au secteur n°10 de Fada N'Gourma ;

56) AÏSSAN Bienvenu, né le 12 octobre 1981 à Matéri/République du Bénin, de AÏSSAN Coovi Jean et de ADJAGBENON Julienne, nationalité béninoise, étudiant domicilié au secteur n°21 de Ouagadougou ;

57) N'TSOUKPOE Kossi, né le 15 juin 1975 à Tchékpo/République Togolaise, de N'TSOUKPOE Tété et de Hallo Minawoé, nationalité togolaise, imprimeur domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

58) NADABOUE Mohamed, né le 15 novembre 1995 à Mango/Oti/République Togolaise, de NANGBEME Nadaboué et de SOULEYMAN Aoussi, nationalité togolaise, commerçant domicilié au secteur n°05 de Ouagadougou ;

59) OMAIS Mohamed, né le 10 décembre 1954 à Hay El Massarwi/Tyr/République libanaise, de OMAIS Ramez et de KASSAB Khadije, nationalité libanaise, commerçant domicilié au secteur n°23 de Ouagadougou;

60) CAMARA Sitan, née le 30 novembre 1997 à N'zerekore/République de Guinée, de CAMARA Yaya et de KEITA Mabana, nationalité guinéenne, élève domiciliée au secteur n°52 de Ouagadougou ;

61) SADIKOU Abdou Moubinou Owolagba, né le 23 août 1976 à Porto-Novo/République du Bénin, de SADIKOU Nasirou et de IHIDAKPO Souradja, nationalité béninoise, ébéniste domicilié au secteur n°24 de Ouagadougou ;

62) ANAGO Parfait, né le 17 avril 1986 à Tokpa-Domè/République du Bénin, de ANAGO Pierre et de KOUDJINA Houndjènoukon, nationalité béninoise, peintre domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

63) ASSI Yaovi, né en 1984 à Notsé/République Togolaise, de ASSI Kossi et de KEKE Massavi, nationalité togolaise, enseignant domicilié au secteur n°04 de Bobo-Dioulasso ;

64) DJESSONOU Olivier Léonce, né le 23 février 1977 à Abomey/République du Bénin, de DJESSONOU Léonard et de YEHOUENOU Rosaline, nationalité béninoise, tôlier domicilié au secteur n°21 de Bobo-Dioulasso ;

65) OUATTARA Kalifa, né le 30 avril 1999 à Kaouara S/P Ouangolodougou/République de Côte d'Ivoire, de OUATTARA Babou et de OUATTARA Sanata, nationalité ivoirienne, élève domicilié au secteur n°07 de Banfora ;

66) ABOADJI Komlan Edem, né le 19 juin 1973 à Tsévié/République Togolaise, de ABOADJI Komla et de SAVI de TOVE Akossiwa, nationalité togolaise, informaticien domicilié au secteur n°05 de Ouagadougou ;

67) ISSA Elisée Michel, né le 14 juin 1990 à Brazzaville/République du Congo, de ISSA Gustave et de MBANGO Béatrice, nationalité centrafricaine, étudiant domicilié au secteur n°51 de Ouagadougou ;

68) APEVIEKOU Kossi, né le 22 mars 1970 à Lomé/République Togolaise, de APEVIEKOU Agbédévi et de LOVI Abla, nationalité togolaise, ingénieur en génie civil domicilié à Saaba ;

69) LASSEY Komla Mawuena, né le 09 septembre 1969 à Agou Akplolo/Kloto/République Togolaise, de LASSEY Alaye Mawuli et de EGLI Adzo, nationalité togolaise, enseignant domicilié au secteur n°29 de Ouagadougou ;

70) GNARIGO Telesphore, né le 19 février 1990 à Banhoun/République du Bénin, de GNARIGO RAPHAEL et de AKUA, nationalité béninoise, mécanicien auto domicilié au secteur n°45 de Ouagadougou ;

71) DZAKPASSOU Wonlombe, née le 13 avril 1972 à Kpimé-Tomegbé/Kloto/République Togolaise, de Mossi Kokou et de AMEGAN Ama Anti, nationalité togolaise, sage-femme d'Etat domiciliée au secteur n°50 de Ouagadougou ;

72) MOHIBBULLAH, né le 18 avril 1973 à Umerkot/République islamique du Pakistan, de INAYATULLAH et de BASHIRA ASIFA, nationalité pakistanaise, missionnaire domicilié à Koubri ;

73) ADJATOKPIKPO Bienvenu, né le 05 septembre 1992 à Lomé/République Togolaise, de ADJATOKPIKPO Séraphin et de KANKPE Adjoavi Fidèle, nationalité togolaise, agent commercial domicilié au secteur n°45 de Ouagadougou ;

74) ABILU AYANNIYI AYINDE, né le 10 août 1985 à OKE-AMU/République Fédérale du Nigeria, de YUNUSA OLALEYE AJEEGBE et de SHERIFATU ADEYOOLA, nationalité nigériane, couturier domicilié au secteur n°01 de Gorom-Gorom ;

75) UMEADIM Stanislaus Okechukwu, né le 09 mai 1975 à Umuoji/République fédérale du Nigéria, de Joseph Nweke UMEADIM et de Augustina Okwuaku UMEADIM, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°26 de Ouagadougou ;

76) KONARE Sira, née le 23 novembre 1948 à Diré/République du Mali, de Amadou KONARE et de Fatoumata TOURE, nationalité malienne, ménagère domiciliée au secteur n°30 de Ouagadougou;

77) SHYIRAKERA Dukuzumuremyi Pierre, né le 22 février 1987 à Kanombe/République du Rwanda, de KABATSI Jean et de MUKAKAGWERA Thérèse, nationalité rwandaise, étudiant domicilié au secteur n°27 de Ouagadougou ;

78) MAHMOUD Mohamed, né vers 1974 à Gao/République du Mali, de MAHMOUD ALHASSANE et de RAHMATOU LOLLO, nationalité malienne, maître arabe domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

79) MATTAR Michel, né le 17 janvier 1990 à Zahlé/République libanaise, de DAHER MATTAR et de LILIANE MSAED, nationalité libanaise, employé de commerce domicilié au secteur n°05 de Ouagadougou ;

80) EWELUGO SAMUEL ECHEZONA, né le 12 juillet 1973 à Nnobi, Idemili L.G.A/République fédérale du Nigéria, de EWELUGO SAMUEL et de EWELUGO PEACE, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°06 de Ouagadougou ;

81) OUADJA Gnon, né le 31 décembre 1988 à Kabou/Bassar/République Togolaise, de OUADJA Kondo et de WAMBOUR Gado, nationalité togolaise, agent immobilier domicilié au secteur n°07 de Ouagadougou ;

82) OSEI SERAPHINE AMA, née le 19 mars 1971 à KETE KRACHI/République du Ghana, de JAMES KUMAH et de ANANE ABENA, nationalité ghanéenne, commerçante domiciliée à Saaba ;

83) GAME NELAMBAYE Bonté, née le 11 octobre 1989 à Ferkessédougou/république de Côte d'Ivoire, de NELAMBAYE Laoukoura Kan et de N'DOUNODJI Eunice, nationalité Tchadienne, Assistante de direction, domiciliée au secteur n°28 de Ouagadougou ;

84) SY Djibril, né vers 1967 à Dioro/Ségou/République du Mali, de Amadou SY et de Koumba SY, nationalité malienne, enseignant d'arabe domicilié au secteur n°01 de Yako ;

85) ALAGBEDE MULIKATU ANIKE, née le 30 septembre 1972 à TGBOHO/République fédérale du Nigéria, de YEKINI AYANSIGI ALAGBEDE et de ZAINABU ASABO KOJUSOBA, nationalité nigériane, employée de commerce domiciliée au secteur n°02 de Gorom-Gorom ;

86) ATIVON Koffi Nyuiemedi, né le 26 octobre 1979 à Lomé/République Togolaise, de ATIVON Yawo Sename Agbelengo et de GBESSA Abra, nationalité togolaise, juriste domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

87) EJIOFOR Azuka Lawrence, né le 20 août 1968 à Oba/République fédérale du Nigéria, de Godwin EJIOFOR et de Victoria EJIOFOR, nationalité nigériane, commerçant domicilié à Garghin/Komsilga ;

88) AKUE Adotevi Akplomada, né le 10 avril 1984 à Lomé/République Togolaise, de AKUE Kpakpovi Akpity et de NUTSUA Afi, nationalité togolaise, professeur de musique domicilié au secteur n°05 de Ouagadougou ;

89) KAKESSA Thierry Ervé, né le 05 août 1970 à Abomey/République du Bénin, de KAKESSA Philibert et de FANDOHAN Albertine, nationalité béninoise, informaticien domicilié à Saaba ;

90) BAKPA Mintré, né en 1978 à Kambélé-Nanergou/Tône/République Togolaise, de BAKPA Gnandja et de PALAMANGUE Moyéme, nationalité togolaise, carreleur domicilié au secteur n°43 de Ouagadougou ;

91) DINGAMNOUDJAL Marcel, né le 12 avril 1962 à N'Djamena/ République du Tchad, de Bégoudlié et de Goquimi Nagué, nationalité tchadienne, réviseur comptable domicilié au secteur n°21 de Ouagadougou ;

92) KOMBO Jean-Charles, né le 28 janvier 1968 à Brazzaville/République du Congo, de KOMBO Jean-Baptiste et de NDOULOU Adèle, nationalité congolaise, professeur des lycées et collèges domicilié au secteur n°29 de Bobo-Dioulasso ;

93) DOUMBOUYA Bakary, né le 06 avril 1979 à Adjamé/République de Côte d'Ivoire, de DOUMBOUYA Sidiki et de KONATE Gnoumagbo, nationalité guinéenne, soudeur domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou ;

94) SAPIEGUE Tibé, née le 31 décembre 1984 à Dapaong/République Togolaise, de SAPIEGUE Dawame et de LARE Fesolbe, nationalité togolaise, infographe domiciliée au secteur n°25 de Ouagadougou;

95) DOUTI Mondo, né en 1975 à Dalagou/Dapaong/République Togolaise, de DOUTI Damgbéne et de KOMBONI Yentétibe, nationalité togolaise, enseignant domicilié au secteur n°49 de Ouagadougou ;

96) SEÏDOU Moutawakilou, né le 30 septembre 1980 à Sansanné Mango/République Togolaise, de SEÏDOU Midjida et de ADAMA Adissa, nationalité togolaise, ferrailleur domicilié au secteur n°05 de Koupéla ;

97) TCHALIM Samah Abissèbiyè, né le 19 juillet 1983 à Pya Tchamdè/Kozah/République Togolaise, de TCHALIM Samah Baziè et de ADJOLA Wetchiré, nationalité togolaise, enseignant de droit domicilié au secteur n°19 de Ouagadougou;

98) ZAKARI Alimanta, née le 21 septembre 1994 à Bettié/République de Côte d'Ivoire, de SEIDU ZAKARI et de ABIBA Marguerite Mansa, nationalité ghanéenne, élève domiciliée au secteur n°01 de Léo ;

99) ALMATLIK Rafaat, né le 10 mars 1974 à Hama/ République arabe syrienne, de Ali et de Zalieh, nationalité syrienne, dentiste domicilié à Pouytenga ;

100) IQBAL Nasir, né le 08 août 1974 à Aaheeranwala/Khushab/République islamique du Pakistan, de Zafar IQBAL et de NASSEEM Zafar, nationalité pakistanaise, missionnaire domicilié au secteur n°21 de Bobo-Dioulasso ;

101) BOITELLE Francis Georges Edmond, né le 20 janvier 1949 à Montdidier/République française, de Jacques Georges Francis BOITELLE et de Georgette Raymonde Paule Plonquet, nationalité française, boucher domicilié au secteur n°15 de Bobo-Dioulasso ;

102) KPOTIN Dètongnon Urbain, né le 21 novembre 1984 à OUEDEME/Glazoué/République du Bénin, de KPOTIN Fidèle et de GUINNIN Julienne, nationalité béninoise, médecin domicilié au secteur n°19 de Ouagadougou ;

103) AMEBLEAME Yao Kpotsra, né en 1961 à Tomegbé/Badou/République Togolaise, de AMEBLEAME Koffi Djabakpa et de KONOU Adjoa, nationalité togolaise, mécanicien-auto domicilié au secteur n°20 de Ouagadougou ;

104) MOHIBBULLAH Khalid Taimoor Ahmad, né le 09 août 1997 à Jhang/République islamique du Pakistan, de MOHIBBULLAH et de SHAGUFTA, nationalité pakistanaise, étudiant domicilié à Koubri ;

105) ADEKUNLE Abduljamiyi Ayiki, né le 31 décembre 1968 à AGO-ARE/République fédérale du Nigéria, de ADEKUNLE Isiaka Ishola et de ADEKUNLE Taibatu Olasunkanmi, nationalité nigériane, coiffeur domicilié au secteur n°01 de Gorom-Gorom ;

106) PELLETIER Yves André Paul, né le 03 novembre 1952 à Chateaudun/République Française, de Clément Paul PELLETIER et de Luce Marguerite ROUSSEAU, nationalité française, directeur d'ONG domicilié à Saaba ;

107) IBRAHIM Fati, née vers 1972 à Maradi/Yandaka/République du Niger, de IBRAHIM et de RAHAMOU, nationalité nigérienne, ménagère domiciliée au secteur n°43 de Ouagadougou ;

108) CISSE Kadidiatou, née le 02 octobre 1979 à Goundam/République du Mali, de CISSE OUSMANE DEDEOU et de LOBEL SEKOU, nationalité malienne, médecin domiciliée au secteur n°24 de Ouagadougou ;

109) DEGBOE Adjoto Akpédzé Léonce, née le 18 juin 1990 à Adidogomé/Golfe/République Togolaise, de DEGBOE Kodzo Todzo et de Amavi Adakou, nationalité togolaise, étudiante domiciliée au secteur n°44 de Ouagadougou ;

110) ZOKY Koffi, né en 1974 à Aklakou (Lacs)/République Togolaise, de ZOKY Hounzangbé et de SOSSOU Amouhowa, nationalité togolaise, mécanicien domicilié au secteur n°33 de Ouagadougou ;

111) KODJO Adjoa, née le 27 août 1974 à Kara/République Togolaise, de KODJO Naoui et de NANA Aoufo Nafoui, nationalité togolaise, commerçante domiciliée au secteur n°02 de Fada N'Gourma ;

112) AGBEZOUTSI Afi, née le 25 juillet 1986 à GBATOPE/Zio/République Togolaise, de AGBEZOUTSI Komla Seloamé et de BAKAR Ayovi Mawuhoname, nationalité togolaise, étudiante domiciliée au secteur n°23 de Bobo-Dioulasso ;

113) DIAKITE Kama Dramane, né le 31 décembre 1996 à Somambougou/Kalokani/République du Mali, de DIAKITE M'PIE et de DIARRA DIODIA, nationalité malienne, étudiant domicilié au secteur n°42 de Ouagadougou ;

114) AHIABA Akuvi, née le 09 juin 1965 à Tsévié/République Togolaise, de AHIABA Yao Adjidedji et de SABA Afiwoa, nationalité togolaise, coiffeuse domiciliée au secteur n°07 de Ouagadougou ;

115) AJAVON Ayité Tanimola Apélété, né le 08 août 1982 à Lomé/République Togolaise, de AJAVON Amavi et de AGBOKPA Kokoli, nationalité togolaise, caissier domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

116) IMOROU Adam, né vers 1972 à Alédjo/Bassila/République du Bénin, de IMOROU et de Bariétou, nationalité béninoise, imprimeur domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou ;

117) TOUMATOU Coffi Maurille Septime, né le 20 mars 1987 à Cotonou/République du Bénin, de TOUMATOU Kocou Justin et de ACLINOU Clementine, nationalité béninoise, médecin généraliste domicilié au secteur n°43 de Ouagadougou ;

118) HAJJ Issa, né le 15 août 1984 à Aintoura/République libanaise, de HAJJ Saloum et de HAJJ Nabiha, nationalité libanaise, agent commercial domicilié au secteur n°04 de Ouagadougou ;

119) HADDAD Georges, né le 20 novembre 1967 à Antélias-caza du Metn/République libanaise, de HADDAD Nakhlé et de HAYEK Joséphine, nationalité libanaise, mécanicien-auto domicilié au secteur n°03 de Ouagadougou ;

120) ABI Saleh Tony, né le 22 mars 1989 à Antélias/République libanaise, de ABI Saleh Wadih et de EL HAGE Randa, nationalité libanaise, employé de commerce domicilié au secteur n°02 de Ouagadougou ;

121) SOUNA Adamou Balkissa, née le 30 octobre 1971 à Niamey/République du Niger, de SOUNA Adamou et de Hadizatou DIALLO, nationalité nigérienne, médecin pédiatre domiciliée au secteur n°55 de Ouagadougou ;

122) ANTONIOS Joseph, né le 19 juillet 1985 à Blouza/Becharri/République libanaise, de ANTONIOS Jean et de Claude Moussa, nationalité libanaise, informaticien domicilié au secteur n°55 de Ouagadougou ;

123) NELAMBAYE Rolel Annelise, née le 05 octobre 1987 à Ferkessédougou/république de Côte d'Ivoire, de NELAMBAYE Laoukoura Kan et de N'DOUNODJI Eunice, nationalité Tchadienne, comptable, domiciliée au secteur n°28 de Ouagadougou ;

124) HAMOUDA Gaber Abdelhamid Mohamed Soliman, né le 15 avril 1958 à Al Gharbya/Al Santah/République Arabe d'Egypte, de HAMOUDA Abdelhamid Mohamed Souleymane et de NAJIA Mohamed Al-Godi, nationalité égyptienne, directeur administratif d'une Fondation, domicilié au secteur n°26 de Ouagadougou ;

125) FRUCTUS Michel Claude Jean, né le 23 février 1957 à Carpentras/République française, de FRUCTUS Paul Sylvain et de GIRARD Jeannine Françoise, nationalité française, consul honoraire du Burkina Faso à Marseille ;

126) GARIZIME Bliss, née le 30 avril 1992 à Kinshasa/République Démocratique du Congo, de MABIALA MAKOKO et de GARIZIME Sibella, nationalité congolaise, hôtesse domiciliée au secteur n°42 de Ouagadougou ;

127) MEHOUNOU Tohouédé Martine, née le 30 janvier 1987 à Zinvié/République du Bénin, de MEHOUNOU Gaston et de LALLY Bibiane, nationalité béninoise, médecin domicilié à Saaba ;

128) NWANYA Ogechukrou Ezinne, née le 1er novembre 1981 à Aba/République fédérale du Nigéria, de NWANYA John et de NWANYA Pauline, nationalité nigériane, enseignante domiciliée au secteur n°25 de Ouagadougou ;

129) ANGBA Anté, née le 14 octobre 1984 à Défalé/Doufelgou/République Togolaise, de ANGBA Assenem et de AKARA Appah, nationalité togolaise, coiffeuse domiciliée au secteur n°26 de Ouagadougou ;

130) ATANDA Alimatu Ayoka, née le 12 décembre 1943 à Saki Ouest/République fédérale du Nigéria, de SANUSI AKANO et de RALIATU ANIKE, nationalité nigériane, employée de commerce domiciliée au secteur n°04 de Ouagadougou ;

131) TOSSOU Koffi Ignéza, né le 22 mai 1987 à Wahala/République Togolaise, de TOSSOU Komivi Iyinassè et de MADOU Adjovi Ahoéfa, nationalité togolaise, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre domicilié à Tenkodogo ;

132) AMAVI Gagnon, né le 15 février 1957 à Adinakodnji/Aného/République Togolaise, de AMAVI Ekoué et de ZODJI Assiba, nationalité togolaise, gestionnaire comptable domicilié au secteur n°09 de Ouagadougou ;

133) TOURE Fatoumata, née le 19 juin 1992 à Koutiala/République du Mali, de TOURE Diakaridia et de TRAORE Founé, nationalité malienne, élève domiciliée au secteur n°04 de Banfora ;

134) OUWAIS Miled, né le 07 août 1985 à Rachiin/République libanaise, de OUWAIS Saaid et de MENEEM Jeanne d'Arc, nationalité libanaise, employé de commerce domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou ;

135) CHABLOZ Suzanne Esther, née le 20 août 1953 à Locle canton de Neuchâtel/Confédération Suisse, de CHABLOZ Philippe Henri et de CHABLOZ Esther Emilie, nationalité suisse, infirmière domiciliée au secteur n°17 de Ouagadougou ;

136) EKEAKHOGBE Praise, née le 07 février 1978 à Igueben/République fédérale du Nigéria, de EKEAKHOGBE Julius et de EKEAKHOGBE ODEGUE, nationalité nigériane, commerçante domiciliée au secteur n°25 de Ouagadougou ;

137) MAWUFE Komi Dieudonné Venunye, né le 1er janvier 2000 à Kuma Adame/Kloto/République Togolaise, de MAWUFE Kosi et de MENSAH Akuvi Enyonam, nationalité togolaise, élève domicilié au secteur n°17 de Bobo-Dioulasso;

138) DJIMRANGAR Dieudonné, né le 30 avril 1979 à Kaman/République du Tchad, de DJIMHIKIROH Ndolabaye et de Manyoal, nationalité tchadienne, chauffeur domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

139) NASIR/SAIMA AFTAB, née le 19 septembre 1981 à Takhat Hazara/République islamique du Pakistan, de MUHAMMAD SADIQ AFTAB et de NAZIRAN Bibi, nationalité pakistanaise, ménagère domiciliée au secteur n°21 de Bobo-Dioulasso ;

140) AIYEDE James Adebayo, né le 10 juin 1957 à Ibadah/Akoko/République fédérale du Nigéria, de AIYEDE Peter et de AIYEDE Comfort, nationalité nigériane, enseignant domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

141) HOUESSOU TCHEDEME LUCIENNE, née le 1er octobre 1985 à Tori Bossito/Acadjamé/République du Bénin, de HOUESSOU Mathieu et de HOUENANKO Célestine, nationalité béninoise, ménagère domiciliée au secteur n°01 de Fada N'Gourma;

142) BOLDUC Pierre Joseph Maurice, né le 06 juillet 1956 à Montréal/République fédérale du Canada, de BOLDUC Maurice et de LANGLOIS Frédérina, nationalité canadienne, inventeur domicilié au secteur n°22 de Bobo-Dioulasso ;

143) AMEGHA Komi Mawuto Jules, né le 04 novembre 1983 à Lonvo/Tsévié/République Togolaise, de AMEGHA Koffi et de KONDO Abla, nationalité togolaise, hôtelier domicilié au secteur n°37 de Ouagadougou ;

144) KEITA Astan Nassiny, née le 25 août 1997 à Bamako/République du Mali, de KEITA Ibrahima et de COULIBALY Bintou, nationalité malienne, élève domiciliée au secteur n°08 de Ouagadougou ;

145) AMIDOU Mamadou, né le 1er mai 1966 à Savè/République du Bénin, de AMIDOU Saïdou et de Rakiatou Yakoubou, nationalité béninoise, tôlier domicilié au secteur n°05 de Ouagadougou ;

146) TOMORI Joseph, né le 10 février 1977 à Ouagadougou/Burkina Faso, de TOMORI Jenùssi et de AYISATA Amoké, nationalité nigériane, employé de commerce domicilié à Tingandogo/Komsilga;

147) NASKAR Sanjay, né le 20 juin 1973 à Hyderabad/Bhel/République de l'Inde, de NASKAR Madan et de Shanda NASKAR, nationalité indienne, ingénieur électromécanique-industriel domicilié au secteur n°26 de Ouagadougou ;

148) RICCI Didier Roger, né le 20 septembre 1951 à Sospel/République française, de RICCI Paul Marius Noël et de SOULIE Suzanne Andrée, nationalité française, directeur de société domicilié au secteur n°22 de Ouagadougou ;

149) RAUCI/RICCI Alexia Claire, née le 08 juillet 1987 à Tzaréwitch/Nice/République française, de RICCI Didier Roger et de BERTHOU Marie-France Suzanne Germaine, nationalité française, commissionnaire en douane domiciliée au secteur n°06 de Ouagadougou ;

150) HOUNNOU-GANDOGBE Nadia Gertrude Bignon, née le 18 juillet 1984 à Marcory/Abidjan/République de Côte d'Ivoire, de HOUNNOU-GANDOGBE Megnosso et de KPOTIVI Doelé Véronique, nationalité béninoise, pharmacienne domiciliée au secteur n°46 de Ouagadougou ;

151) NELAMBAYE Noudjiba Grâce, née le 07 juin 1983 à Abidjan/république de Côte d'Ivoire, de NELAMBAYE Laoukoura Kan et de N'DOUNADJI Eunice, nationalité Tchadienne, assistante bilingue au secteur n°28 de Ouagadougou ;

152) DIALLO Mamadou Saliou, né le 28 septembre 1971 à Malèah/République de Guinée, de IBRAHIMA Sory et de DIALLO Satan, nationalité guinéenne, teinturier domicilié au secteur n°05 de Ouagadougou ;

153) BRUNO/HOKNAI Mazima-Ani, née le 25 février 1982 à Lomé/République Togolaise, de HOKNAI Pissannawoè et de APALOO Akofa, nationalité togolaise, médecin domiciliée au secteur n°43 de Ouagadougou ;

154) OLADOJA ISIAKA AREMU, né le 09 septembre 1986 à Bida/Shaki/République fédérale du Nigéria, de Rahimi OLADOJA et de RAIMI Bintu, nationalité nigériane, coiffeur domicilié au secteur n°01 de Léo ;

155) NWABUNIKE Sylvester, né le 27 juillet 1967 à NNOBI/Umuoji Idemili L.G.A/République fédérale du Nigéria, de Gabriel NWABUNIKE et de Rose NWABUNIKE, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°44 de Ouagadougou ;

156) DELISLE Joseph Roland Paul Claude, né le 29 avril 1955 à Alma, District d'Alma, province du Québec (République fédérale du Canada), de DELISLE Roland et de SPENANRD Paulette, géologue de nationalité canadienne, domicilié à Ouagadougou ;

157) NAIMI Sidi Mohamed, né en 1960 à Kasre Tamakorte/Royaume du Maroc, de SIDI Hassan et de LALLA Fatima, nationalité marocaine, dirigeant de société, domicilié à Ouagadougou ;

158) LONCKE Nicole Marie Victoire, née le 25 août 1944 à Rennes/République française, de LONCKE Albert et de TEYER Marie Ange, conseillère pédagogique à la retraite, domiciliée à Ouagadougou ;

159) BAKAYOKO Awa, née le 31 décembre 1979 à Treich-ville/ république de Côte d'Ivoire, de BAKAYOKO Abdramane et de BAKAYOKO Nakaridja, nationalité ivoirienne, artiste musicienne, domiciliée à Ouagadougou ;

160) N'DOUNODJI Eunice, née le 1er janvier 1964 à Bébalem/république du Tchad, de M'BAIMAN Thomas et de REOUHOULAMEL Miriam, nationalité Tchadienne, Infirmière au secteur n°28 de Ouagadougou ;

161) MAKELET Mbouaka Emmanuel, né le 24 mars 1968 à Bountsana/ République du Congo, de MAKALET Alphonse et de MIYALOU Pauline, nationalité congolaise, Ingénieur du développement rural, domicilié à Ouagadougou ;

162) NIMY Victor, né le 21 juillet 1967 à Madingou/ République du Congo, de NIMY Raphaël et de BOUANGA Dénise, nationalité congolaise, Ingénieur du développement rural, domicilié à Ouagadougou;

163) NELAMBAYE Laoukoura Kan, né le 1er janvier 1956 à Bébalem/République du Tchad, de NELAMBAYE Bernard et de GAME Rosalie, nationalité Tchadienne, Administrateur des services financiers, domicilié au secteur n°28 de Ouagadougou ;

164) LEFEVRE Alain, né le 20 décembre 1948 à Troyes/République française, de LEFEVRE André et de LECAILLON Juliette Léontine, nationalité Française, gestionnaire à la retraite, domicilié à Ouagadougou ; 165) DOTTIN Annelise Huguette, née le 30 août 1955 à Metz/République française, de DOTTIN Jean Patrice Daniel et de BLET Françoise, Marie Madeleine, nationalité Française, Educatrice d'adolescents à la retraite, domiciliée à Ouagadougou ;

166) AG MOHAMED Almoubareck, né le 13 août 1987 à Intahaka-Gao/République du Mali, de AG ALMOUSTAPHA Mohamed et de WALETT ALMAHMOUD Assoulka, nationalité malienne, consultant en développement social, domicilié à Ouagadougou ;

Pour le Ministre de la Communication

et des relations avec le Parlement

Porte-parole du gouvernement,

Le Ministre de la Culture, des arts et du tourisme

assurant l'intérim

Abdoul Karim SANGO

Officier de l'Ordre national