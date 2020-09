Nigeria: Osimhen - "Je veux faire les choses à ma manière"

interview

Après son transfert record de Lille à Naples, l'attaquant nigérian Victor Osimhen sera certainement l'une des stars à surveiller en Italie alors que la nouvelle saison de Serie A est sur le point de débuter.

En juillet dernier, le lauréat du trophée de l'Espoir Africain de l'année 2015 aux CAF Awards a fait la une des journaux lorsque le club Partenopeo (comme Napoli est surnommé en Italie) a annoncé son méga-transfert; le plus énorme impliquant un footballeur africain.

Le joueur de 21 ans avait fait sa percée internationale en 2015 lors de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 disputée au Niger, où il a terminé meilleur buteur avec quatre buts avant de participer à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA au Chili, la même année.

Au Chili, Osimhen a établi un nouveau record de buts grâce à ses 10 réalisations en sept matches, battant le record de neuf buts en un seul tournoi précédemment partagé par le Français Florent Sinama Pongolle et l'Ivoirien Souleymane Coulibaly.

En plus de guider le Nigéria vers le titre, il a été récompensé à juste titre par le Soulier d'Or et le Ballon d'Argent en tant que deuxième meilleur joueur du tournoi derrière son compatriote Kelechi Nwakali. Plus tard, la même année, il a été nommé Espoir Africain de l'année 2015 aux CAF Awards.

Dans la foulée, le jeune issu de l'Ultimate Strikers Academy basée à Lagos, a rapidement été recruté par l'équipe de Bundesliga allemande Wolfsburg, où il a connu des débuts difficiles avant d'être prêté en 2018 à Charleroi dans la Jupiler Pro League belge.

Osimhen s'est épanoui en Belgique, marquant 20 buts remarquables toutes compétitions confondues, dont le record du but le plus rapide de l'histoire de la Première Division A belge inscrit après 8,15 secondes contre Anvers le 26 mai 2019. Il a également été déclaré joueur du club de la saison.

Osimhen, qui a connu sa première sélection internationale avec les seniors le 1er juin 2017 lors de la victoire 3-0 du Nigéria contre le Togo à Paris en match amical, figurait sur la liste des 23 joueurs du Nigéria à la CAN 2019 en Égypte, où il n'est apparu que dans le match pour la médaille de bronze contre la Tunisie.

La saison de Ligue 1 française 2019/2020 ayant été annulée en raison de la pandémie de COVID-19, Osimhen qui avait marqué 18 buts impressionnants en 38 matches, a été choisi comme le vainqueur du prix Marc Vivien Foe présenté par Radio France International (RFI) récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France de football pour la saison 2019/2020.

Alors qu'il entame une nouvelle phase de sa carrière avec Naples, Osimhen a expliqué ses attentes dans une interview avec CAFOnline.com;

CAFOnline.com: Il y avait tellement de spéculations sur les offres des clubs de la Premier League anglaise. Pourquoi avez-vous finalement signé à Naples?

Osimhen: Beaucoup avaient prédit que je passerai par la Premier League, et j'ai eu beaucoup d'offres intéressantes de certains clubs. Mais Naples était le meilleur choix pour moi. Pour le genre de joueur que je veux être dans le futur et de belle carrière que je veux avoir. Je n'ai aucun doute que Naples est le club dont j'ai besoin pour atteindre ce niveau supérieur. La relation entre moi et le coach (Gennaro Gattuso) ainsi qu'avec le président (Aurelio De Laurentiis) est très intéressante, car même avant de venir à Naples, je discutais avec les deux. Ils m'ont encore plus convaincu de signer pour Naples. La relation se passe très bien et je veux juste les remercier sur le terrain pour la confiance qu'ils ont placée en moi.

Comment vous préparez-vous à affronter des joueurs comme Cristiano Ronaldo en Serie A?

J'attendais vraiment avec impatience une nouvelle carrière ici en Serie A. Jouer contre Christian Ronaldo est quelque chose que l'on peut attendre avec impatience. À Lille, j'ai eu l'opportunité de jouer contre certains des meilleurs joueurs du monde comme Neymar, Kylian Mbappe et ce sera certainement une expérience formidable de jouer contre Ronaldo, qui est l'un des plus grands joueurs du monde. Alors, j'ai hâte de l'affronter bientôt.

Avez-vous une pression supplémentaire à Naples, sachant que le montant de votre transfert est un record pour un joueur africain ?

Je n'ai pas ressenti de pression depuis que je suis ici, j'ai juste besoin de travailler et de faire ce que j'aime faire. Tout ce dont j'ai besoin est de faire mon travail sur le terrain et de tout donner comme je l'ai toujours fait pour atteindre les objectifs de mon club et de mon pays. C'est la chose la plus importante pour moi et il n'y a aucune pression. Je veux juste faire les choses à ma manière.

Durant la pré-saison, votre adresse devant les buts était excellente. Quel est votre objectif pour cette première saison en Serie A avec Naples?

Je suis content des buts que j'ai marqués en pré-saison. Je ne suis pas le genre de joueurs qui fixent un certain nombre de buts à inscrire comme objectif parce que je suis un joueur d'équipe; Je ne me fixe pas d'objectif personnel avant celui de l'équipe. Je veux juste marquer autant que je le peux pour mon équipe, les aider à bien faire et à gagner des trophées. Donc, il n'y a pas d'objectifs personnels pour moi; Je veux juste bien faire et atteindre les objectifs de mon équipe.

Vous avez toujours dit que Didier Drogba était votre idole. Comment vous sentez-vous en jouant pour un club où la légende argentine Diego Maradona est généralement le point de référence?

Drogba sera pour toujours mon idole et je lui en suis très reconnaissant. Le choisir comme modèle a vraiment été utile dès mon plus jeune âge. Je ne l'ai pas encore rencontré et j'ai vraiment hâte de le voir et d'obtenir l'un de ses maillots signés; ce serait vraiment un rêve devenu réalité pour moi.

Maintenant, jouer dans un club qui avait autrefois Diego Maradona, qui est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs de tous les temps, est inspirant. Maradona est une idole ici à Naples et j'ai vu ses photos partout. Il est vraiment le meilleur. Etre ici et jouer sur le même terrain que lui est un autre rêve devenu réalité.

Comment vous adaptez-vous au nouveau style de vie et communiquez-vous avec les autres joueurs de l'équipe?

Quand j'ai déménagé à Wolfsburg, j'ai dû apprendre la langue allemande. Depuis lors, gérer les questions linguistiques a été plus facile, que ce soit lorsque j'ai déménagé en Belgique, en France ou maintenant en Italie. Bien sûr, je vais bientôt trouver un professeur de langue italienne.

Naples est une excellente équipe avec de nombreux joueurs internationaux comme Kalidou Koulibaly, Dries Mertens et quelques autres joueurs qui parlent anglais. Le coach (Gattuso) parle également anglais, ce qui me facilite la tâche. Mais apprendre l'italien sera très important et j'attends vraiment avec impatience.