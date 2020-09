Sénégal: Appuis aux entrepreneurs de la Diaspora - 163,7 millions de FCfa mis à la disposition de 80 Pme en difficulté

Au cours d'une cérémonie tenue hier au siège de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), des chèques de subvention représentant une valeur de 18,5 millions de FCfa ont été remis à 7 dirigeants et dirigeantes d'entreprises de la diaspora. Au total, une enveloppe de 250 000 euros (163,7 millions de FCfa) est destinée à 80 entrepreneurs issus de la diaspora.

Le Programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement (Paisd), l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), en accord avec l'Agence française de développement (Afd) et l'Union européenne (Ue), ont décidé de réaffecter une partie des ressources de la composante 3 du Paisd 3 pour renforcer la résilience des entreprises d'entrepreneurs sénégalais de la diaspora actives au Sénégal.

Ainsi, une enveloppe de 250 000 euros (163,7 millions de FCfa) a été mise à la disposition de 80 entreprises en difficulté.

L'objectif est d'apporter un appui technique et/ou financier aux entreprises cibles pour, d'une part, les aider à faire face à la crise de la Covid-19 et, d'autre part, organiser la relance de leurs opérations. Ce programme est destiné aux entrepreneurs sénégalais ayant séjourné dans un des pays couverts par le Paisd (Belgique, Espagne, France ou Italie).

Lors d'une cérémonie symbolique réunissant 7 entrepreneurs de divers secteurs de l'économie tels que les transports, la production musicale et l'industrie agro-alimentaire mercredi, les différents partenaires ont magnifié le soutien du Gouvernement sénégalais aux entrepreneurs créateurs d'emplois.

Le Directeur général de l'Adepme, Idrissa Diabira, a rappelé le soutien de l'Adepme visant à « identifier et accompagner des entrepreneurs dans la formulation, la structuration et la maturation de leurs projets ». « L'Adepme est à l'écoute des entrepreneurs car sa mission est de les accompagner», a-t-il précisé.

Ces entrepreneurs ont tenu à souligner l'importance de structures comme l'Adepme pour accompagner l'entrepreneuriat, notamment les petites et moyennes entreprises.

« Venez contribuer au développement de l'économie sénégalaise, et quand vous aurez des problèmes et des soucis, on sera là pour vous accompagner », a déclaré le Secrétaire général de l'Adempe.