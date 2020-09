Maroc: 61è Assemblée des Etats membres de l'OMPI sous la présidence du Maroc, du 21 au 25 septembre

Genève — La 61ème série de réunions des Assemblées des Etats membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) se tiendra du 21 au 25 septembre à Genève sous la présidence du Maroc en sa qualité de Président de l'Assemblée Générale de l'Organisation pour l'exercice biennal 2020/2021.

En prévision de ce rendez-vous important, qui sera présidé par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, la Mission permanente du Royaume a mené, au cours des mois derniers, nonobstant des restrictions mises en place du fait de la pandémie de Covid-19, des consultations intenses avec les Etats membres de l'organisation, pour préparer cet évènement et mettre en place les conditions de sa réussite, indique un communiqué de la Mission.

Le même esprit d'engagement et de consensus a prévalu pour mener à bien le processus d'élection par les Etats membres de l'organisation du nouveau Directeur Général de l'OMPI, en la personne de M. Daren Tang, du Singapour, élu par consensus le 08 mai 2020, pour un mandat de six ans débutant le 1er octobre 2020, souligne la Mission.

Le Maroc est le premier pays arabe et le deuxième pays africain, après le Nigéria, à présider l'Assemblée Générale de l'OMPI depuis sa création en 1967. Son élection pour assumer ce mandat est une consécration de la diplomatie responsable, pondérée et efficace du Royaume et un nouveau gage de confiance et de reconnaissance à l'égard de l'action du Maroc et ses efforts continuels pour la préservation du système multilatéral et son renforcement, précise la même source.

De surcroit, poursuit le communiqué, le Maroc accorde un intérêt particulier à sa coopération avec l'OMPI, du fait que cette instance onusienne spécialisée traite des sujets très fortement liés au développement technologique, à l'innovation, à la recherche scientifique et aux tendances commerciales globales, constituant des sujets prioritaires pour les États membres, et notamment pour les pays en développement.

Depuis son accession à cette organisation en 1971, le Maroc n'a de cesse de renforcer cette coopération à travers la signature de plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente, concernant l'organisation conjointe d'activités de sensibilisation et de promotion des systèmes de la Propriété Intellectuelle, rappelle la Mission permanente.

Cette coopération se manifeste, également, par l'organisation de formations au profit des responsables et experts d'offices en charge de la PI, nationaux, arabes et africains, et l'animation d'ateliers dans le cadre des échanges d'expertises et de bonnes pratiques en matière de gestion et de développement de la propriété industrielle.

La contribution des deux Bureaux marocains de propriété intellectuelle, à savoir l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et le Bureau Marocain du Droit d'Auteur (BMDA) dans la mise en œuvre de cette coopération n'est plus à prouver, fait observer le communique.

La Mission met en avant également la contribution du Maroc au renforcement du rôle de l'OMPI comme une organisation normative et à la confirmation de son leadership dans le domaine de la propriété intellectuelle, et ce, en abritant en 2013, la Conférence diplomatique pour la conclusion de Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Ce traité a été signé à Marrakech le 27 juin 2013 et il est entré en vigueur le 30 septembre 2016.

En outre, la présidence de l'OMPI par le Maroc jusqu'en octobre 2021 intervient dans un moment où le sujet de la propriété intellectuelle et de sa protection est au cœur des débats géopolitiques qui agitent fortement la scène internationale.