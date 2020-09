Maroc: Il est nécessaire de fournir un logement abordable en prenant en compte le revenu des familles en Afrique (Mme Bouchareb)

Rabat — Il est nécessaire de fournir un logement décent et abordable tout en prenant en considération le revenu des familles en Afrique, a souligné jeudi à Rabat, la ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb.

S'exprimant devant la presse à l'occasion de la tenue au Kenya de la 39-ème Assemblée Générale Annuelle (AGA) de Shelter Afrique, Mme Bouchareb également présidente de cette 39-ème assemblée a relevé qu'il est important de fournir un logement accessible qui prend en compte le revenu des familles en Afrique et qui met à leur disposition les conditions de financement nécessaires notamment, les crédits bancaires avec un taux d'intérêt acceptable et des garanties d'Etat, en plus des mesures d'incitation en matière d'impôts.

"Aujourd'hui en Afrique, nous remarquons que le revenu de la majorité est limité et les prêts hypothécaires n'existent pas ce qui constitue un obstacle pour les familles pour avoir un logement décent et abordable", a-t-elle fait remarquer, ajoutant dans ce même contexte que le recours aux matériaux locaux de construction va réduire les coûts.

La ministre a, en outre, considéré que la crise sanitaire liée au Coronavirus a fait augmenté la vulnérabilité des millions d'Africains qui ont besoin d'un logement décent comme étant un droit et un des objectifs du développement durable, soulignant que Shelter Afrique devrait relever plusieurs défis et réorganiser les priorités afin de garantir un logement abordable pour tous.

Elle a, par ailleurs, noté que la présence de notre pays dans de telles institutions et événements traduit la profondeur des relations d'appartenance et la dimension africaine du Royaume du Maroc, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, dans le cadre de la coopération sud-sud pour faire face aux différents défis, en particulier durant cette période difficile marquée par la propagation de Covid-19.

Créée en 1982 par les Gouvernements africains, la Banque africaine de Développement (BAD), la Société Africaine de réassurance et l'Agence de Développement du Royaume Uni, Shelter Afrique est une institution panafricaine de financement de l'habitat, avec son siège à Nairobi, Kenya et qui se consacre à la promotion de l'Habitat et de l'immobilier en Afrique et dont l'un des principes est de mettre l'accent sur le logement à coût modéré. Elle constitue un partenaire privilégié pour les pays Africains en matière de prospection de solutions financières et techniques en vue de répondre à la demande en logements abordables.

Shelter-Afrique offre des lignes de crédit aux institutions financières, des prêts à la construction, du financement commercial, des placements privés ou co-entreprises, des services conseil et d'assistance technique. Les prêts à long terme et les facilités spéciales ne sont disponibles qu'aux institutions financières et immobilières viables et aux entreprises immobilières bien expérimentées ayant régulièrement démontré une bonne rentabilité antérieure pendant au moins trois ans.