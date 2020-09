Congo-Kinshasa: Numérique - Acces Bank RDC sponsorise l'événement business sur les solutions fintech ce 17 septembre

Le réseau international Congo Business Network planifie un événement business en ligne sur Zoom ce jeudi 17 septembre 2020 à 16h00, heure de Kinshasa, sur le thème : « La digitalisation des services financiers et les meilleures pratiques à suivre pour les banques, les télécoms et les startups ».

Basé sur le programme publié sur la page du réseau sur LinkedIn où l'organisation compte près de 21 000 abonnés, le panel est composé d'Adrien Chem-Sham Mbele, directeur de la Banque numérique chez Access Bank RDC ; Chantal Kalala, Manager en Conseils et Gestion des risques chez Deloitte Services ; Frédéric Siazo Gini, directeur de Systèmes de paiement à la Banque centrale du Congo ; Christian Kukabu, directeur général de My Excellent Card ; Ruddy Mukwamu, directeur général de MaxiCash ; Aurélien Duval-Delort, directeur général de Bizao ; et Jonathan Johannesen, directeur général de Flash.

La rencontre sera modérée par Noel K. Tshiani, président d'Agere Global et Thony K. Ngumbu, directeur général de Mwinda Technologies.

Le sponsor et partenaires de cette rencontre en ligne incluent Access Bank RDC, Deloitte Services, Mining and Business Magazine, 10 000 Codeurs, TechCabal, Mwinda Technologies, MaxiCash, Tinda, BigUp News, IP Stance, Uwezo Entrepriz, African Markets, My Excellent Card, Total Construct, Congo Digital, Uwezo Afrique, Tech-Congo, Bizao et UFM 94.7, la radio qui retransmettra la discussion en direct à Kinshasa et à Brazzaville.

Concernant le sponsor, Access Bank Plc est une banque commerciale à service complet de premier plan qui opère dans trois continents.

La Banque est présente dans 12 pays, totalise 31 millions de clients et œuvre à travers plus de 600 succursales.

Avec 28 000 employés dans ses opérations au Nigéria, elle possède des filiales en Afrique subsaharienne et au Royaume-Uni (avec une présence à Dubaï, aux Émirats arabes unis) et des bureaux de représentation en Chine, au Liban et en Inde.

Access Bank RDC a commencé ses opérations depuis janvier 2009 et travaille via une empreinte de 10 agences réparties à Kinshasa, Goma, Lubumbashi et Matadi.

Elle est une institution financière diversifiée qui combine une solide franchise de clients de détail et une plateforme numérique avec une expertise approfondie des services bancaires aux entreprises et des capacités éprouvées de gestion des risques et de gestion du capital.

La Banque dessert le marché congolais à travers quatre secteurs d'activité : la banque de détail, les PME, la banque privée et les grandes entreprises en se concentrant sur l'intégration de pratiques commerciales durables dans ses opérations.

Lors de ces échanges des entrepreneurs fintech, Adrien Chem-Sham Mbele parlera de Access Africa, qui est une solution de paiement développée pour simplifier les transferts de fonds à travers le continent africain.

Le service permet d'effectuer des transferts rapides en toute facilité pour tous les types de paiement, y compris les frais de scolarité, les paiements des commerçants, les transactions de commerce en ligne et les versements des salaires.

De plus, la solution permet aux clients d'initier des paiements en devise locale de la juridiction d'origine ou en dollars américains tandis que le bénéficiaire reçoit un paiement direct sur son compte ou en espèces dans la devise locale.

Avec Access Africa, le monde est plus que jamais proche des Congolais car les personnes peuvent profiter de services bancaires instantanés sans frontières en envoyant ou en recevant de l'argent en Chine, Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Belgique, Inde, Nigeria, Ghana, Zambie, Rwanda, Sierra Leone, Gambie, Benin ou la République démocratique du Congo.

Pour participer à la session ce jeudi, réservez votre place sur lien : https://bit.ly/34n5fCC.

Fondé en octobre 2018 pour propulser l'émergence de l'entrepreneuriat dans la diaspora congolaise et en République démocratique du Congo, Congo Business Network est un réseau d'affaires international des entrepreneurs congolais. Depuis sa création, le réseau est orienté vers la tech et a, en même temps, basé ses actions sur 5 valeurs principales : l'initiative, la diversité, l'innovation, l'excellence et la collaboration.