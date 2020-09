Gabon: Formation pro - Les attestations en main chez Relium Network

Former et donner l'opportunité à la jeunesse de s'ouvrir au monde du travail est l'une des missions que s'assigne Relium Network. Plusieurs jeunes gabonais ont participé à une formation en Bureautique et Assistante de Direction, un apprentissage qui a été sanctionné par la remise des attestations ce mercredi 16 septembre 2020 à Libreville.

Ils étaient 16 au total. 16, ceux qui ont pris part à la formation en bureautique et assistance de direction dans les locaux de ReliumNetwork deux mois environs. Cette entreprise citoyenne a offert l'opportunité d'apprentissage aux jeunes gabonais, qui en sont sortis avec des attestations en mains. « ReliumNetwork étant une entreprise citoyenne de recrutement, nous avons pensé à développer ce programme compte tenu des insuffisances remarqués dans les profils de nos jeunes frères et sœurs gabonais dans leur recherche d'emploi » précise le Responsable de la structure, Gayver Mouengui.

Dans le même élan d'esprit, Gayver Mouengui explique que cette formation donne une valeur ajoutée, non seulement par l'aspect purement pratique, mais aussi, par les stages qui sont octroyés après formation pour implémentation des connaissances acquises. De ce fait, poursuivra-t-il, les participants, élèves, étudiants et personnes en quête d'emploi en moyenne, peuvent bénéficier d'une expérience professionnelle, avec délivrance d'une attestation de stage, en plus d'une attestation de formation.

Plusieurs impétrants ont manifesté leur satisfaction et n'ont pas manqué, non seulement de remercier les organisateurs, mais également les formateurs qui ont donné le meilleur d'eux. « Je suis plus qu'heureuse. Cette formation est une plus-value pour ma carrière, en plus de cette attestation que j'ai reçue. J'ai beaucoup appris et reçu des autres. Je pars de cet apprentissage bien outillée et je mettrai en œuvre tout ce que j'ai appris ici » confesse une des participantes à la formation.

Ce programme, nous renseigne le Responsable de la structure, est personnalisé. « Le participant a donc le choix de déterminer les jours de formation et souvent même les horaires. Le suivi se fait personnellement allant du principe que tout le monde n'a pas le même niveau ou la même intensité de compréhension » précise-t-il.

Chacun avec son attestation en main est rentré joyeux chez soi tout en promettant de mettre en œuvre ce qui a été appris.